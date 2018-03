Rosa Perrotta coinvolta nel canna-gate? Parla il fidanzato Pietro Tartaglione

Isola dei Famosi, Rosa Perrotta coinvolta nel canna-gate? Parla il fidanzato Pietro Tartaglio

Pietro Tartaglione rompe finalmente il silenzio sul canna-gate e sulle accuse che Eva Henger avrebbe mosso nei confronti della fidanzata Rosa Perrotta in questi giorni. Dopo aver fatto il nome di Francesco Monte, infatti, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbe tirato in ballo altri concorrenti del reality. A rendere note le dichiarazioni dell’attrice, come molti già sanno, c’ha pensato Valerio Staffelli, celebre inviato di Striscia la Notizia. Quella che sembrava essere una diatriba destinata ad esaurirsi tra Eva Henger e Francesco Monte, dunque, in queste settimane avrebbe poi coinvolto anche altri naufraghi ancora presenti sull’Isola. Nel video mostrato da Striscia la Notizia, infatti, la Henger avrebbe fatto anche i nomi di Marco Ferri, Paola di Benedetto, Filippo Nardi e Rosa Perrotta. Secondo la versione data dall’attrice anche loro avrebbero fatto uso di marijuana all’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, parla Pietro Tartaglione: Rosa Perrotta che fuma marijuana? “Non ci crederei nemmeno se lo vedessi con i miei occhi”

A difendere Rosa Perrotta, però, oggi c’ha pensato direttamente il fidanzato Pietro Tartaglione, L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ospite a Non succederà Più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, ha infatti decisamente preso le distanze da quanto affermato da Eva Henger. “Mi fa molto ridere questa cosa, Rosa non fuma neanche le sigarette” ha dichiarato lui “È una cosa senza alcun senso. Non ci crederei nemmeno se lo vedessi con i miei occhi”. Ma Pietro Tartaglione, in quanto avvocato, cosa consiglierebbe alla sua fidanzata di fare se e qualora quest’ultima uscisse la prossima settimana dall’Isola dei Famosi? “È una situazione molto triste e molto scomoda” ha spiegato lui “Per intraprendere qualsiasi azione legale io sono costretto ad aspettare Rosa, quindi fin quando Rosa non esce io non posso fare nulla”.

Isola dei Famosi, Rosa Perrotta in nomination: lo scontro con Alessia Mancini

Ad essere stati messi in nomination questa settimana all’Isola dei Famosi sono stati: Rosa Perrotta, Simone Barbato e Alessia Mancini. Quest’ultima, in particolare, pare essere la principale rivale dell’ex tronista di Uomini e Donne sull’Isola. Che tra le due non corra buon sangue, dunque, è ormai risaputo. A tal proposito, Pietro Tartaglione ha infatti detto: “Ero felice di quel apparente chiarimento e tregua che c’era stata. Per quello che ho visto lei (Alessia Mancini ndr) effettivamente ha un po’ l’atteggiamento di quella che deve avere l’ultima parola ed avendo Rosa un carattere predominante lo scontro è inevitabile”.