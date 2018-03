Isola dei Famosi, Rosa Perrotta contro Alessia Mancini, Nino Formicola e Bianca Atzei: ecco cosa è successo dopo la diretta

Ieri sera durante la diretta dell’Isola dei Famosi Rosa Perrotta ha palesemente preso posizione contro Alessia Mancini, Bianca Atzei e Nino Formicola. Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, da diverse settimane i tre si starebbero mettendo d’accordo sulle nomination. Seguendo una strategia studiata a tavolino, sarebbero per la precisione Alessia Mancini e Bianca Atzeia a decidere chi nominare, mentre Nino Formicola, di conseguenza, si allineerebbe solo al loro volere. Questa tesi è stata ovviamente smentita dai diretti interessi ieri sera. Questo, tuttavia, non è bastato a convincere Rosa che, dopo la diretta, è tornata a parlare dell’argomento con Simone Barbato.

Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi: Alessia, Bianca e Nino? “Sono una setta”

A confermare i sospetti di Rosa Perrotta ieri sarebbe stata la motivazione data da Nino Formicola per la sua nomination. Il comico, infatti, ha nominato l’ex tronista ma, per giustificare il suo voto, ha solo detto semplicemente di non sentirsi abbastanza legato a quest’ultima. Una scusa questa secondo la Perrotta, che Nino Formicola avrebbe usato solo per non dire di essersi messo d’accordo con la Mancini e la Atzei. “Alessia e Bianca decidono e Nino esegue” ha infatti detto Rosa dopo la puntata rivolgendosi a Simone Barbato “Sono una setta”.

Isola dei Famosi: i nominati di questa settimana

Questa settimana in nomination all’Isola dei Famosi sono finiti Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato. Tra le due donne, in particolare, c’è sempre stata rivalità e, forse proprio in occasione di questo confronto, potremmo vederne delle belle prima di lunedì prossimo. Molti, tuttavia, sono convinti che le naufraghe questa volta potrebbero avere la meglio su Simone Barbato che, in competizione con due personaggi così forti, potrebbe di fatto essere eliminato la prossima settimana. Al momento, tuttavia, è troppo presto per fare un pronostico e per scoprire come andrà a finire, ovviamente, non ci resta che aspettare.