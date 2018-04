Romina Power e Loredana Lecciso, la guerra continua: il veto imposto dall’ex moglie di Albano Carrisi

Che tra Romina Power e Loredana Lecciso non corra buon sangue è ormai una cosa risaputa. Il presunto triangolo amoroso tra loro e Albano Carrisi, però, sembrerebbe stare peggiorando la situazione. Su come affrontare questa infinita guerra fredda con la sua rivale pare tuttavia che Romina Power abbia le idee ben chiare. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, infatti, l’ex moglie di Albano starebbe rilasciando interviste solo a programmi TV e giornali che accettano di non farle domande su Loredana Lecciso. Un veto che sarebbe stato imposto dalla cantante come una condizione imprescindibile.

Romina Power: ecco perché in TV non parla di Loredana Lecciso

Questa presa di posizione di Romina Power è stata resa nota proprio dal settimanale di Alfonso Signorini. “Romina Power ha deciso di mettere un veto” è stato scritto infatti nella rubrica Chicche di Gossip del giornale “Nelle sue prossime apparizioni televisive o sui giornali nessuno potrà chiederle di Loredana Lecciso. Altrimenti niente intervista”. Nello stesso trafiletto, inoltre, è stato aggiunto: “La guerra tra le due contendenti (di Al Bano) ormai è a un punto di non ritorno”. I rapporti tra le due donne, dunque, sembrerebbero al momento non destinati a migliorare. Chissà, a questo punto, da quale parte si schiererà Albano (se mai lo farà) prima o poi .

Loredana Lecciso contro Romina Power: l’intervista rilasciata a Domenica Live

Su Romina Power, invece, si è già espressa diverse volte Loredana Lecciso. Nella sua ultima intervista a Domenica Live, infatti, la showgirl aveva dichiarato: “Romina ha oltrepassato il limite dell’ambito lavorativo. Ha fatto esternazioni che non c’entravano niente col lavoro. Sono stati lesi i miei sentimenti”. Parole dure, poi, sono state dette dalla stessa anche sul cantate di Cellino San Marco: “Albano?” ha asserito Loredana “Non ha preso posizione, non ha badato al mio malessere”.