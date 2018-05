Romina Power ospite a L’Intervista di Costanzo: ecco quando

L’Intervista: Romina Power ospite della prima puntata

Ufficialmente rivelato il nome del primo ospite della nuova edizione de L’Intervista di Maurizio Costanzo. Stavolta il giornalista chiacchiera con Romina Power. La cantante, in questo periodo al centro dell’attenzione mediatica per il presunto ritorno di fiamma con Albano, è di fatto il nuovo “colpaccio” messo a segno dal marito di Maria De Filippi. Così “Maury” inaugura questo nuovo ciclo di interviste dedicato ai gossip, alla vita privata e alla carriera dei vari Vip ospitati nel “cubo di Canale5”. Ecco le anticipazioni e la data di messa in onda ufficiale dell’atteso momento tv.

Romina Power: l’intervista di Maurizio Costanzo sul rapporto con Albano, la figlia e la madre

Ospite a L’Intervista di Maurizio Costanzo, Romina Power parla innanzitutto di Albano Carrisi. La cantante dice che per lui ha fatto la “follia” di “sposarlo” e che oggi ciò che li lega è un “legame indissolubile” che “non smetterà mai“. Ma, alla domanda “con chi sei sposata mentalmente?“, la Power risponde così: “Già il fatto che io non sia riuscita a trovare un’altra persona la dice lunga, no?“. Poi, l’intervista si sposta sul rapporto con la figlia scomparsa, Ylenia. Romina spera ancora possa essere ritrovata, ragion per cui consiglia di far circolare le sue immagini sui social, anche perché, afferma, “può capitare a qualcuno di vederla per strada…o che abbia perso la memoria“. Quindi, c’è la riflessione sulle indagini fatte: “E’ molto misterioso – afferma la Power – che spariscano queste ragazze a New Orleans e che la polizia non agisca in maniera…che non venga fatto un processo come si deve…dopo un po’ viene tutto arenato, tutto sepolto, tutto coperto“. Infine, spazio al ricordo della madre, per cui l’artista fa così sapere: “Se mi mancava quando stavo in collegio? Se una persona non la frequenti mai non ti manca“.

Quando va in onda L’Intervista di Costanzo a Romina Power

L’appuntamento col ritorno de L’Intervista su Canale5 è dunque fissato per le ore 23.20 di lunedì 14 maggio 2018. Questa la data scelta da Mediaset per la messa in onda dell’ospitata di Romina Power da Maurizio Costanzo.