Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina: il nuovo lavoro e altre news

Romina Carrisi Jr, parla la figlia di Albano e Romina: che lavoro fa, il ricordo di Ylenia e il rapporto con i figli di Loredana Lecciso

Dopo diversi anni di silenzio, Romina Carrisi Power è tornata a parlare. La figlia di Albano e Romina, l’ultima della coppia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale ha parlato a 360 gradi della sua vita. A partire dal nuovo lavoro: Romina – dopo aver compiuto 30 anni – ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione e di occuparsi dell’export dei vini delle Tenute Al Bano Carrisi. La Carrisi è dunque tornata a vivere in Italia, dopo tanti anni trascorsi a Los Angeles. La figlia di Albano Carrisi ha vissuto qualche anno fa un periodo di crisi. “Volevo fare l’attrice ma ai provini non mi prendevano, mentre venivo invitata continuamente ai talk show. Mi destabilizzava essere riconosciuta, ma non per quello che sapevo o volevo fare“, ha chiarito Romina Jr.

Albano e Romina oggi di nuovo insieme: il parere di Romina Junior

“Sono contenta che siano tornati a lavorare insieme, ritrovare il sereno dopo anni di guerra è come quando spunta il sole dopo il diluvio, in quel momento ringrazi gli angeli e gli dèi” ha spiegato Romina Junior alla rivista diretta da Alfonso Signorini. E sempre a proposito della ritrovata armonia tra Albano e Romina, la ragazza ha aggiunto: “Capisco che la loro storia sia anche la proiezione di un sentimento popolare e che rivederli insieme regali l’illusione di rivivere il passato, ma ho provato a combattere la nostalgia dopo esserne stata schiacciata e non mi piace glorificare la sofferenza”.

Uga, come la chiamano in famiglia, ha poi ricordato: “Quando i miei si sono lasciati avevo 12 anni e non ho avvertito subito il cambiamento perché continuavano a viaggiare mentre io vivevo a Cellino. Fu una maestra, a scuola, a renderlo vero, a farmi sentire come se fossi ‘diversa’ solo perché i miei genitori si erano lasciati. Nell’Italia di quegli anni il divorzio non era previsto, si sentivano tutti in diritto di giudicare”.

Romina Carrisi Power e il ricordo della sorella scomparsa Ylenia

Nell’intervista rilasciata a Chi, Romina Carrisi ha ricordato la sorella scomparsa Ylenia. Un grande dolore per tutta la famiglia Carrisi, come evidenziato anche dalle parole dell’attrice: “Avevo sei anni, i miei genitori portarono me e Cristèl a vivere in Svizzera a casa di amici per un mese e mezzo perché dovevano andare a cercare Ylenia. Ricordo i collage di fotografie che facevamo per dirle ‘bentornata’. Ma non è mai tornata”.

Romina Carrisi Power e il rapporto con i figli di Loredana Lecciso

Nonostante il gossip e le diatribe in famiglia, Romina Junior ha un ottimo rapporto con i fratelli più piccoli Jasmine e Albano Junior, detto Bido, i figli che Albano Carrisi ha avuto da Loredana Lecciso. “Sono i miei fratelli, li ho visti nascere. Ricordo che davo il latte a Jasmine e le cambiavo il pannolino mentre oggi lei ha 16 anni e andiamo in palestra insieme e parliamo di diete. Con lei e Al Bano Jr ridiamo tanto, hanno senso dell’umorismo” ha fatto sapere Uga.