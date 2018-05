Rodrigo Alves, il Ken Umano, attacca Costanzo: il giornalista si difende

Cosa è successo tra Rodrigo Alves, il Ken Umano, e Maurizio Costanzo: lo scontro sul settimanale Nuovo

Rodrigo Alves è amareggiato. Il Ken Umano non ha apprezzato le dichiarazioni di Maurizio Costanzo, che non ha approvato l’ingresso del brasiliano nella Casa del Grande Fratello. Il pupillo di Barbara d’Urso ha così preso la palla al balzo per scrivere pubblicamente al marito di Maria De Filippi. Ken ha inviato una lettera a Nuovo, il settimanale sul quale Costanzo tiene da anni una rubrica televisiva e sulla quale ha criticato l’arrivo di Rodrigo nella reality show di Canale 5. “Caro Costanzo, scrivere che è stata una cattiva scelta portarmi al Grande Fratello è discriminazione, bullismo. Mi sono sottoposto a decine di interventi di chirurgia plastica: per questo andrei escluso dalla tv?”, ha scritto il sud americano. E poi: “Le sue parole mi hanno ferito, come gli attacchi subiti da ragazzo per il mio aspetto. Spero che lo capirà. E mi auguro di poterla incontrare per farmi conoscere”. La lettera ha ricevuto subito una risposta da parte di Maurizio, che ha difeso a spada tratta la sua posizione.

La risposta di Maurizio Costanzo alla lettera di Rodrigo Alves

“Penso che chi, come lei, si sottopone a un numero imbarazzante di operazioni chirurgiche per diventare il Ken umano non può pensare di essere accolto al suo apparire da uno scrosciante applauso”, ha replicato Maurizio Costanzo. “Qualcuno che si domanda “Perché?” ci sarà. Io non mi chiedo: “Perché?” in quanto penso che ognuno possa fare quello che vuole. Se ci si sottopone a tante operazioni chirurgiche, vuol dire però che non si sta bene con la propria immagine, il che – mi dispiace – è un problema. Dopo di che, mi creda, io non ho nulla contro di lei e non ne avrei alcun motivo”, ha puntualizzato il giornalista e conduttore.

Barbara d’Urso non ha proferito parola sulla questione

Sullo scontro tra Ken e Maurizio Barbara d’Urso ha preferito non proferire parola. La conduttrice del Grande Fratello 15 ha scelto – almeno per il momento – di non commentare le dichiarazioni di Costanzo.