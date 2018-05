Rodrigo Alves, il Ken umano, concorrente del Grande Fratello: è ufficiale

Grande Fratello: il nuovo concorrente è Rodrigo Alves, il Ken umano

Dopo la squalifica di Baye Dame, entra nella Casa del Grande Fratello un nuovo concorrente. Barbara d’Urso ha dato l’annuncio a Domenica Live, svelando pure l’identità del nuovo gieffino. Si tratta di Rodrigo Alves, il brasiliano conosciuto in tutto il mondo come Ken umano. Un personaggio che il pubblico di Canale 5 conosce bene visto che il modello è stato già numerose volte ospite dei programmi della d’Urso. Tanto che Barbarella lo ha richiamato per prendere parte al reality show che sta conducendo con successo ogni martedì sera. Rodrigo avrà molto da condividere con Angelo Sanzio, l’altro concorrente della trasmissione definito da più di qualcuno come il Ken italiano.

Chi è Rodrigo Alves e perché lo chiamano il Ken umano

Rodrigo Alves, 34 anni, ha speso oltre 425mila euro per varie operazioni di chirurgia estetica. Nato da padre brasiliano e madre inglese, è erede di diverse proprietà a Puerto Banus (Marbella, Spagna), che affitta a turisti. Gode anche di una pensione mensile cospicua, lasciatagli dai suoi nonni. L’uomo è entrato nel Guinness dei Primati per aver subito il maggior numero di interventi di chirurgia estetica, 58 per la precisione dal 2004. Inoltre si è anche sottoposto a 103 procedure e trattamenti cosmetici, Per una spesa totale di oltre 373 mila sterline (circa 425mila euro), come riporta il noto tabloid brittanico The Sun. Tutto per assomigliare a Ken, lo storico compagno di Barbie.

Rodrigo Alves: le principali operazioni di chirurgia estetica a cui si è sottoposto e i costi degli interventi

Rodrigo Alves è divenuto una vera star: social, tv e aziende di moda lo richiedono per la sua inarrestabile popolarità. Di seguito i principali interventi chirurgici a cui si è sottoposto. Le cifre riportate tengono conto della valuta sterlina: 8000 in botox e filler, 30.000 di ritocchi al setto nasale, 3.000 in liposuzione alla mandibola, 10.000 di protesi ai pettorali, 22.000 in ‘addominali finti’, 7.000 in filler alle braccia, 5.000 di trapianto di capelli, 7.000 in liposuzione laser, 6.000 in liposuzione alle gambe e 3.000 in un’operazione per dare nuova forma alle gambe e ai polpacci.