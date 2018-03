Rocco Pietrantonio ammette di aver fatto il trapianto di capelli

L’ex fidanzato di Lory Del Santo, Rocco Pietrantonio, si è fatto il trapianto di capelli: come funziona e quanto ha speso

Dopo le insinuazioni dell’ex fidanzata Lory Del Santo, Rocco Pietrantonio (35 anni) ha ammesso di essersi sottoposto al trapianto di capelli. La calvizie è stato per Rocco, come per tutti gli uomini, un grande problema e per questo l’ex marito di Claudia Boldi (figlia di Massimo Boldi) ha deciso di sottoporsi ad un intervento per cambiare il suo aspetto fisico. Ad ammetterlo è stato il diretto interessato, che al settimanale Nuovo ha raccontato come funziona questo genere di intervento e quanto costa. “Ho scelto di fare un autotrapianto di capelli con prelievo diretto delle unità follicolari. Molti mi hanno scritto per sapere come fare: il mio consiglio è di affidarsi a un personale competente e di informarsi prima di fare l’operazione” ha dichiarato Rocco Pietrantonio al settimanale Nuovo.

Il trapianto di capelli di Rocco Pietrantonio

“I prezzi variano. La cifra giusta per questo tipo di trapianto è di 4-5.000 euro. Il prezzo varia a seconda della quantità di bulbi che riescono a iniettarti: più ne metti e più costa” ha spiegato l’ex concorrente di Amici. “Ho fatto due sedute e in un anno ho ottenuto questo risultato. Quando stavo con Lory (tra il 2009 e il 2011) ne avevo già fatto uno” ha puntualizzato Pietrantonio. Rocco ha ammesso di aver perso i capelli per via dello stress e del cambiamento di vita: dopo il trapianto si è subito sentito meglio, riacquistando la propria autostima.

Chi è Rocco Pietrantonio? Carriera e vita privata

Rocco Pietrantonio ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2004, grazie ad Amici dove ha gareggiato nella categoria degli attori. Eliminato al Serale, si è presentato l’anno dopo a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore ma non è rimasto a lungo alla corte di Maria De Filippi. Successivamente ha partecipato a La Fattoria, il reality show di Canale 5. Ha preso parte a diversi film per il cinema ed è stato inviato e opinionista di numerose trasmissioni tv. Attualmente è speaker radiofonico di RadioNorba.