Roberta Morise: l’amore per Luca e il nuovo rapporto con Carlo Conti

Chi è il fidanzato di Roberta Morise

Da tre anni Roberta Morise è felicemente fidanzata. La conduttrice è serena accanto a Luca, un imprenditore svizzero di ventotto anni. I due si sono conosciuti a Lugano, durante un evento presentato da Roberta e organizzato da Luca, e per entrambi è stato un colpo di fulmine. La storia si è rivelata subito seria, tanto che la Morise è pronta a sposare il fidanzato. Al momento la proposta di matrimonio non è ancora arrivata anche se potrebbe succedere in futuro. “Se me lo chiedesse domani gli direi di sì”, ha assicurato l’ex valletta de I Migliori Anni al settimanale Sono. Roberta e Luca sono uniti dalla passione, dalla complicità e dalla perfetta intesa. La quotidianità non è però sempre facile visto che la Morise viaggia spesso per lavoro. “Per far funzionare un rapporto bisogna essere pazienti e sereni”, ha assicurato la modella calabrese.

Roberta Morise è rimasta in buoni rapporti con Carlo Conti

Prima di conoscere l’attuale fidanzato Luca, Roberta Morise ha vissuto una lunga relazione con Carlo Conti. A chiuderla è stata proprio la Morise, che non era più innamorata del conduttore Rai. Col tempo i due sono riusciti a ricucire un rapporto d’amicizia e stima reciproca. “Ormai è passato così tanto tempo che non ci sono conflitti. Il nostro è il classico rapporto da ex. Non ci sentiamo da molto, c’è una stima reciproca che è rimasta immutata. Se accade qualcosa di nuovo a Roberta, Carlo è presente e viceversa, se succede qualcosa a lui io ci sono”, ha assicurato Roberta.

Roberta Morise e Claudia Andreatti sono cognate

Tra le tante cose, di recente Roberta Morise è diventata la cognata di Claudia Andreatti, ex Miss Italia. Claudia è infatti fidanzata con Andrea, il fratello di Luca.