Roberta Bruzzone fortemente criticata da Francesca Fagnani: la compagna di Enrico Mentana stronca la criminologa

Francesca Fagnani, giornalista e compagna di Enrico Mentana, non le ha di certo mandate a dire a Roberta Bruzzone nell’ ultima intervista rilasciata a Chi. Parlando del suo programma e delle interviste fatte in passato, infatti, la Fagnani non ha risparmiato critiche alla criminologa. Con lei e Alda D’eusanio infatti la giornalista ha pure litigato durante “Belve” (programma che conduce su La7). Uno scontro, quello con la Bruzzone, che oggi l’ha portata ad affermare di considerare la criminologa una persona cattiva o meglio, volendo usare le sue parole, una “Cattivona vera”.

Roberta Bruzzone? Parla Francesca Fagnani: “È una cattivona vera”

Il programma “Belve”, come molti probabilmente già sanno, ha permesso a Francesca Fagnani di intervistare donne molto in vista, conosciute soprattutto per le loro personalità forti. Tra queste, come già accennato, ospite della trasmissione è stata anche Roberta Bruzzone. Quando alla Fagnani è stato chiesto infatti se, tra le donne intervistate, ci fosse stata qualcuna con la quale avesse mai litigato o avuto qualche disguido, è proprio il nome della criminologa quello che è saltato fuori. Quest’ultima, nello specifico, è stata definita dalla giornalista “Una cattivona vera” che da piccola invece di avere paura “Dell’uomo nero” si divertiva a cercarlo.

Roberta Bruzzone: criminologa e volto noto del piccolo schermo

Roberta Bruzzone, in Tv, si è fatta conoscere anche per la sua partecipazione a programmi di intrattenimento come Ballando con le stelle. Non solo crimini e delitti quindi, ma anche trasmissioni più leggere. Qualche tempo fa, inoltre, sul settimanale Oggi era stato scritto di una sua probabile partecipazione a Ballando come concorrente. A farle la corte tutt’oggi sarebbe proprio Milly Carlucci. Riuscirà la conduttrice a far vestire alla criminologa i panni della concorrente di Ballando? Certo è che quello della ballerina sarebbe davvero un ruolo inedito per la Bruzzone.