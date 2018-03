Roberta Bruzzone concorrente a Ballando con le stelle? L’indiscrezione

Ballando con le stelle: sarà Roberta Bruzzone la prossima concorrente reclutata da Milly Carlucci? L’indiscrezione

Tra gli opinionisti fissi di Ballando con le stelle quest’anno c’è Roberta Bruzzone. La celebre criminologa ormai conosciutissima dai telespettatori del piccolo schermo, infatti, è un ospite fisso di Milly Carlucci il sabato sera. La conduttrice, però, pare avere dei piani diversi per la Bruzzone che, a partire dal prossimo anno, potrebbero diventare uno dei concorrenti di Ballando con le stelle. L’indiscrezione è stata pubblicata dal settimanale Oggi, nella sua rubrica Pillole di Gossip. Sarà davvero così? Al momento, stando a quanto riportato dal giornale, Milly Carlucci pare stare lavorando molto dietro le quinte per riuscire in questa missione.

Roberta Bruzzone prossima concorrente a Ballando con le stelle? Milly Carlucci ci prova

Dopo le due coppie di concorrenti nate fuori dal programma, anche questa di Roberta Bruzzone potrebbe essere una notizia che, se confermata, si classificherebbe certamente tra gli scoop della settimana. Certo è che il ruolo di ballerina sarebbe decisamente diverso dalle vesti in cui siamo abituati a vedere Roberta Bruzzone in televisione. Ma forse è proprio questa la sfida che vuole vincere Milly Carlucci reclutando la criminologa tra i protagonisti della prossima edizione di Ballando con le stelle. “Ci riuscirà?” si domanda il settimanale Oggi si chiede anche se, al momento, sembra difficile (e troppo presto) riuscire a trovare una risposta.

Ballando con le stelle: Roberta Bruzzone si metterà in gioco come ballerina?

La missione di Milly Carlucci con Roberta Bruzzone, intanto, sembrerebbe essere ancora aperta. Come ballerina, probabilmente, la criminologa potrebbe riservarci delle belle sorprese. Roberta Bruzzone è laureata in Psicologia clinica, è una criminologa, psicologa forense ed investigativa molto affermata e, in TV sembra essere riuscita ormai ad accaparrarsi un posto fisso. Tra un’ospitata e l’altra nelle trasmissioni come esperta criminologa, dunque, è possibile che riesca a trovare uno spazio per la prossima edizione di Ballando con le stelle? Per scoprirlo, al momento, non ci resta che aspettare.