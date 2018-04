Sabato Italiano festeggia il compleanno di Vittorio Cecchi Gori: Rita Rusic attacca Valeria Marini

Rita Rusic ha pubblicamente attaccato Valeria Marini. È accaduto nel corso dell’ultima puntata di Sabato Italiano dove, nel salotto di Eleonora Daniele, si è festeggiato il 76esimo compleanno di Vittorio Cecchi Gori. La produttrice, in collegamento da Miami, è sbottata contro la Marini, che per un lungo periodo è stata la fidanzata dell’ex marito. La Rusic ha rivelato che Valeria ha messo zizzania nella famiglia Cecchi Gori e nel rapporto tra Vittorio e i due figli, Mario e Vittoria.

Rita Rusic contro Valeria Marini: la rivelazione a Sabato Italiano

“Valeria Marini ha rovinato la vita della famiglia Cecchi Gori, non è gradita dai nostri figli”, ha tuonato Rita Rusic a Sabato Italiano. La croata ha poi invitato l’ex marito a non farsi usare dalle persone, ribadendo: “Ci sono persone che fanno le cose per visibilità o per dispetto. La famiglia, i figli, vanno rispettati”. Alle insinuazioni dell’ex moglie Vittorio è rimasto pietrificato e ha preferito non replicare, tanto che poi la polemica della Rusic si è subito spenta. Come reagirà Valeria Marini di fronte a tale attacco? La showgirl sarda è sempre rimasta vicina a Cecchi Gori, nonostante la separazione tra i due giunta anni fa.

Valeria Marini e Rita Rusic non hanno mai avuto buoni rapporti

Non è la prima volta che Rita Rusic attacca pubblicamente Valeria Marini. Già nel 2015 al settimanale Grazia aveva detto: “Valeria è stata negativa per la famiglia, perché ha cercato di ostacolare il rapporto di Vittorio con me e con i figli”. Di recente la Marini ha invece spiegato a Domenica Live: “Rita ha sempre dichiarato cose poco carine nei miei confronti, ma per me è importante il rispetto e l’equilibrio”.