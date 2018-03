Rita Dalla Chiesa, il dolore per la morte di Frizzi: le prime parole

Rita Dalla Chiesa, morte Fabrizio Frizzi: le prime parole dell’ex moglie

Lui un autentico gentiluomo, lei una signora della tv. Nella vita sono stati una coppia per anni, ma anche quando l’amore è naufragato sono sempre rimasti in ottimi rapporti con rispetto e amicizia. Gli ex coniugi Fabrizio Frizzi e Rita dalla Chiesa, che sono stati sposati dal 1992 al 1998, erano tornati fianco a fianco nel 2015. Non sentimentalmente ma in tv, per condurre un programma insieme: La posta del cuore su Rai Uno. Dopo la scomparsa del conduttore, come riportato dall’Ansa, Rita Dalla Chiesa è andata all’ospedale Sant’Andrea dove si è spento Fabrizio, rilasciando le prime parole dopo la tragica notizia.

L’ex moglie Rita Dalla Chiesa, il dolore per Frizzi: ‘Mancherà a tutti’

Alla fine del loro matrimonio Fabrizio e Rita si erano entrambi rifatti una vita, trovando nuovi amori. Frizzi sposò nel 2014 la giornalista di Sky Tg24 Carlotta Mantovan, madre di sua figlia Stella. Una situazione che non precluse una bella amicizia tra i due ex coniugi. La Dalla Chiesa, rispondendo ai giornalisti che oggi ha incontrato fuori dall’ospedale Sant’Andrea di Roma, ha commentato con un’unica e incisiva frase: “Mancherà a tutti“. Anche a La Vita in Diretta sono state riportate le parole stringate della conduttrice che, come narrato, è apparsa assai addolorata e per nulla in vena di rilasciare ulteriori dichiarazioni sull’ex marito

Morte Fabrizio Frizzi, Tv in lutto: quando sono i funerali e il cambio di palinsesto della Rai

Tanti, tantissimi i messaggi d’addio che sono arrivati e stanno continuando a arrivare in queste ore per la scomparsa del conduttore, che si è spento la notte scorsa a 60 anni all’ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di un’emorragia cerebrale. La camera ardente del conduttore, comunica la Rai in una nota, sarà allestita domani, martedì 27 marzo, nella sede di Viale Mazzini 14 a Roma dalle ore 10 alle ore 18. I funerali si terranno invece mercoledì 28 marzo alle ore 12 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. (Qui invece tutte le modifiche del palinsesto Rai).