Rita Dalla Chiesa: la promessa per la moglie e la figlia di Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo Show fa una promessa importante a Carlotta Mantovan e Stella, la moglie e la figlia di Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa è tornata in tv per parlare della morte di Fabrizio Frizzi. Dopo Amici, la conduttrice ha ricordato l’ex marito al Maurizio Costanzo Show. Nel salotto del noto programma tv, Rita ha omaggiato il conduttore de L’Eredità, evidenziando la grande personalità e bontà d’animo di Frizzi. La Dalla Chiesa non ha però dimenticato Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio, sottolineando di essere molto unita alla giornalista di Sky. Le due donne sono riuscite a creare un rapporto unico e speciale, nonostante abbiano amato lo stesso uomo. “Siamo una famiglia”, ha sottolineato Rita a Maurizio Costanzo.

Morte di Fabrizio Frizzi: le dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa

“Voglio molto bene a Carlotta, la sento tutti i giorni. Starò vicina a Carlotta e alla piccola Stella”, ha promesso Rita Dalla Chiesa al Maurizio Costanzo Show. La presentatrice ha poi confessato un curioso aneddoto: “Lui mi ha chiamato alle due di notte per dirmi che si era innamorato di Carlotta. A volte l’amore va oltre, anche quando finisce”. Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati insieme per quasi vent’anni, per poi lasciarsi definitivamente nel 1998. Nel 2002, il conduttore ha incontrato a Miss Italia Carlotta Mantovan. “Quando lei ha conosciuto lui aveva solo 19 anni. Per tutto questo tempo lui l’ha protetta e amata”, ha confidato Rita, quasi a rimarcare il grande dolore che prova Carlotta, rimasta vedova all’età di 35 anni.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi ancora più unite

“Sono orgogliosa di aver conosciuto Fabrizio e di aver passato tanto tempo in sua compagnia. Non si incontrano spesso persone come lui”, ha concluso Rita Dalla Chiesa.