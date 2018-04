Rita Dalla Chiesa lascia Facebook dopo le critiche? “Sto pensando di andarmene”

Rita Dalla Chiesa lascia Facebook dopo le critiche sui social? “I cafoni basta bloccarli”

Rita Dalla Chiesa lascia Facebook dopo le continue critiche sui social? L’intenzione c’è e a dirlo è la stessa Dalla Chiesa: “Sto pensando di andarmene“. Così scrive la popolare giornalista, in risposta ad una fan che la sostiene. L’ex conduttrice di Forum pubblica anche un post nel quale bolla così chi la critica in maniera feroce: “I cafoni e quelli in malafede – fa sapere la presentatrice TV sul suo profilo Facebook – basta bloccarli per non sporcare una pagina di persone per bene…che odorano di “buono” e che hanno un cuore pulito“. Queste le parole diffuse in Rete dalla Dalla Chiesa a corredo di una foto che contiene questa frase: “Signori si nasce. Educati si diventa. Cafoni si resta“. Quindi, l’ennesima precisazione della giornalista: “Dipende da come si dicono le cose. E soprattutto se non viene distorta la verità. Bruttissima gente davvero“.

Rita Dalla Chiesa: “Nel rispetto per una moglie sola, la scomparsa di Fabrizio Frizzi mi ha devastata”

Mentre su Facebook continua la valanga di commenti, anche oggi Rita Dalla Chiesa ha parlato di Fabrizio Frizzi in una intervista a Libero: “Pur nel massimo rispetto e affetto per una moglie che è rimasta sola con una bambina e per il suo grandissimo dolore – ha detto la giornalista – devo riconoscere che la scomparsa di Fabrizio mi ha devastata“. Almeno sui social, però, non tutti stanno dimostrando di gradire parole di questo tipo, tanto da indurre la diretta interessata a sbottare in Rete contro i “cafoni” del caso.

Rita Dalla Chiesa da poco tornata in TV con un nuovo programma: cosa dice oggi su Forum

Per il resto, Rita Dalla Chiesa è da poco tornata in TV alla guida di Ieri oggi e Italiani, il nuovo programma voluto da Mediaset per la seconda serata di Rete4. A Libero, però, la conduttrice sottolinea anche che ai suoi tempi Forum “era un programma allegro” e che oggi “Potrebbero affidarmi una trasmissione del pomeriggio, o di nuovo la mattina, ma non il Grande Fratello“.