Riki, Riccardo Marcuzzo: “Quando Maria De Filippi si è arrabbiata con me”

Riccardo Marcuzzo: Riki di Amici racconta di quella volta in cui Maria De Filippi si è arrabbiata con lui

Da quando Riki è uscito da Amici per lui si sono spalancate le porte del successo. Ragazze e ragazzine di tutte le età lo seguono appassionate in giro per l’Italia ed oggi la loro dedizione continua a portare Riccardo Marcuzzo in cima alle classifiche dei singoli più venduti. Il cantante di Amici di essere fortunato lo sa bene ma fama e popolarità non sono capitati a lui per caso. Come spiega Riki in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, infatti, il suo percorso è stato ben studiato fin dall’inizio. Per questo motivo, ha raccontato lui, anche quando era un semplice allievo ad Amici alla produzione del programma ha imposto le sue regole. Una presa di posizione questa che ai tempi pare abbia fatto arrabbiare molto Maria De Filippi la quale, tuttavia, adesso a Riccardo Marcuzzo ha riconosciuto i suoi meriti.

Riccardo Marcuzzo, parla Riki: “Io Amici l’ho usato… Maria De Filippi? Si è arrabbiata”

“Ad Amici mi accusavano di saper fare solo canzoni da ballare ma la verità è che io Amici l’ho usato” esordisce dicendo Riki quando gli viene chiesto di parlare della sua esperienza nel talen show di Canale 5. “Sapevo di uscire da lì in primavera, quindi volevo piazzare un singolo estivo, non volevo giocarmi la ballad: d’estate la gente vuole divertirsi” ha poi spiegato il cantante “A Maria De Filippi l’ho detto: i pezzi sono questi, non puoi decidere niente”. La reazione della conduttrice? “Si è arrabbiata” ha spiegato Riccardo Marcuzzo “Ma io avevo una direzione chiara in mente e infatti ho vinto tutto: Polaroid è stata un grande successo. E poi così alla fine anche Maria De Filippi mi ha dato ragione”.

Riki di Amici: l’amore con Sara e il rapporto con le fan

Oggi Riccardo Marcuzzo di dovere molto alle sue fan ne è consapevole. “Sono pazzesche! Ai firma-copie sono scatenatissima” ha raccontato lui a Vanity Fair “Ce ne sono tante innamorate”. Ragazzine così innamorate di Riki da prendere addirittura di mira le donne con cui spesso lui ha a che fare. “La modella con cui ho fatto il primo video l’hanno massacrata: Riki è mio, vestiti, 13 mila commenti di questo genere. Adesso prendono di mira anche Sara (la sua fidanzata ndr) ma non per cattiveria”.