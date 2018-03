Chi è la fidanzata di Riki, Riccardo Marcuzzo? Sara

Dopo il successo Riki ha trovato anche l’amore. Riccardo Marcuzzo, diventato famoso grazie ad Amici, ha una nuova fidanzata: la giovane Sara. I due si frequentano in gran segreto da due mesi e sono venuti allo scoperto grazie ad alcuni selfie postati sui rispettivi social network. In realtà le fan più accanite del cantante avevano già capito prima dell’ufficializzazione della coppia: da settimane Sara si presentava a tutti gli appuntamenti pubblici dell’artista. Voleva passare come una semplice sostenitrice di Riki ma agli occhi di tutti è subito apparso che c’era – e c’è tutt’oggi – molto di più da parte della ragazza. E da quella di Riccardo che, come rivela il settimanale Spy, è innamorato pazzo della giovane. Ma chi è la fidanzata di Riki?

Riki e Sara stanno insieme: i due sono innamorati pazzi

La fidanzata di Riki si chiama Sara, ha 22 anni ed è di Milano. Non è chiaro se la giovane studia o lavora ma pare che abbia conosciuto Riccardo grazie ad amici in comune. Per Marcuzzo si tratterebbe già di una storia importante, tanto da renderla ufficiale sui social network. Un passo che qualche tempo fa non aveva compiuto con Ginevra, la fashion blogger che ha frequentato per un periodo. È chiaro che la storia con Sara è decisamente diversa e Riki è al settimo cielo. La giovane segue il fidanzato dappertutto e a quanto pare sarebbe pronta a partire anche per il Sud America pur di stare al suo fianco. E sì, perché Riki sta lavorando con il suo entourage ad un progetto che lo porterà nei paesi latini a cercare fortuna, sulle orme di Laura Pausini e Eros Ramazzotti. Riccardo è pronto a sedurre nuovi pubblici con la sua musica e a cantare in spagnolo.

Riki tour sold out: continua il successo di Riccardo Marcuzzo

In attesa di sbarcare in Sud America, Riccardo Marcuzzo è impegnato con il nuovo tour che lo sta portando in giro per l’Italia. Un successo dietro l’altro, con la maggior parte delle tappe completamente sold out.