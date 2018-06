Riki contro Gabbana per Selena Gomez: i dettagli dello scontro

Perché Riki Riccardo Marcuzzo e Stefano Gabbana hanno litigato? C’entra Selena Gomez

Riccardo Marcuzzo, vero nome di Riki, è un cantante diventato famoso grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Riki ha deciso di schierarsi contro Stefano Gabbana, il famoso stilista. Gabbana ha fatto un commento non molto carino sotto una foto di Selena Gomez, non apprezzando, evidentemente, il suo look. “Proprio brutta“ sarebbe la definizione che Stefano Gabbana avrebbe dato a Selena Gomez. Il giovane cantante non accetta il commento di Gabbana e arriva subito la replica social. Riki ha taggato il profilo Instagram degli stilisti Dolce e Gabbana nelle sue storie e ha scritto: “Fate schifo“. Bisogna anche ricordare che il cantante ha collaborato con Dolce e Gabbana ma questo non è bastato per evitare lo scontro.

Riki e Stefano Gabbana: botta e risposta sui social

Non tarda ad arrivare la risposta da parte del profilo di Stefano Gabbana che definisce la questione aperta da Riki come “Bimbom….a“. Scontro sui social tra il cantante e lo stilista, dunque. Riki utilizza molto i social per esprimere anche i suoi pareri. Il cantante risponde così: “Io non sono un bimbom….a. Però un uomo non può permettersi di scrivere sei bruttissima sotto la foto di una ragazza. Neppure se hai 56 anni, sei miliardario e sei un esempio per tanti. I social non sono meno offensivi della vita reale, vi prego, mettiamocelo in testa”.

Anche Miley Cyrus difende la collega e amica Selena Gomez

Riki non è l’unico a prendere le difese di Selena Gomez. Anche Miley Cyrus interviene contro Stefano Gabbana, offendendolo e apprezzando, al contrario dello stilista, il look della sua collega e amica.