Riccardo Marcuzzo attacca sui social gli allievi di Amici ammessi al serale: il messaggio cancellato

Perché Riccardo Marcuzzo (Riki) oggi si è scagliato contro gli allievi di Amici? Il suo messaggio apparso a tal proposito sui social ha inevitabilmente attirato l’attenzione di tutti, soprattutto quella dei fan del programma (e forse è stato proprio questo il motivo cper cui poi lo ha cancellato). Riki oggi, come tanti altri telespettatori, a quanto pare ha avuto modo di seguire la puntata in diretta di Amici del sabato. A dimostrarlo una stories pubblicata sul suo Instagram dove, dopo aver assistito alla reazione di alcuni dei ragazzi ammessi al serale, il cantante non ha potuto fare a meno di dire la sua. Ad infastidire Riccardo Marcuzzo, però, sarebbero stati solo alcuni allievi. Si tratta nello specifico di quelli che, pur essendo stati ammessi alla fase finale di Amici, si sarebbero lamentati di essere stati divisi dalle loro ragazze.

Riccardo Marcuzzo contro gli allievi di Amici: Riki sbotta sui social e poi cancella il messaggio

Biondo, Emma, Lauren e Daniele poco oggi si sono goduti il loro ingresso definitivo al serale di Amici. Una volta formate le squadre, infatti, tutti e quattro gli allievi si sarebbero mostrati insofferenti nei confronti della produzione. Il motivo? Essere capitati in schieramenti diversi rispetto a fidanzati e fidanzate. Questo atteggiamento, però, molto ha infastidito un ex allievo di Amici in particolare. Riccardo Marcuzzo, Riki, che grazie programma di Maria De Filippi ha fatto fortuna oggi, in una stories, ha infatti scritto: “Vergogna per tutti i ragazzi e le ragazze presi per il serale che piangevano perché non erano in squadra con il proprio amico o fidanzato”. Il cantante, poi, ha anche aggiunto: “Pensate a chi non ce l’ha fatta e non ce la farà mai e pensate a farvi il c..o per emergere. Siete lì per cantare e ballare teste di c…o”. Questo messaggio però, come già accennato sopra, è stato poi eliminato da Riki.

Serale Amici 2018: i nomi dei componenti della giuria esterna

Dopo aver annunciato lo scorso sabato i nomi dei primi tre componenti della giuria esterna, ovvero Heather Parisi, Giulia Michelini e Simona Ventura, Maria De Filippi oggi ha anche ufficializzato l’arrivo di altri tre giurati. Si tratta, come già anticipato in un articolo pubblicato su gossipetv.it qualche giorno fa, di Marco Bocci, Alessandra Amoroso ed Ermal Meta. Tutti nomi che, ad onor del vero, sembrerebbero mettere d’accordo il pubblico, felice e impaziente di vedere questa squadra di giurati presto in azione.