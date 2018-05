Gabriele Corsi registra la sua prima puntata di Reazione a Catena 2018: “Emozionato”

Si è registrata oggi, mercoledì 16 maggio, la prima puntata di Reazione a Catena 2018. A rivelarlo è stato Gabriele Corsi, nuovo conduttore del popolare gioco di Rai1 che, almeno per questa stagione, non sarà più presentato da Amadeus. Prima delle registrazioni, sui social Corsi ha voluto condividere l’emozione del momento con i propri fan. Questo il messaggio diffuso via Twitter dal componente del Trio Medusa. “Emozionato, come un bambino il primo giorno di scuola – scrive Corsi in rete -, mi accingo a registrare la prima puntata di #reazioneacatena @RaiUno. Ogni volta la stessa meravigliosa paura che ci ricorda che siamo vivi. In sottofondo, come sempre, le voci di #Linus @NicoSavi. Grazie @radiodeejay“. Corsi ufficializza così il suo arrivo alla guida del divertente programma estivo della Rai che, quest’anno, giunge alla sua dodicesima edizione.

Amadeus: “Non sarò più il conduttore di Reazione a Catena ma vi ringrazio per questi anni bellissimi”

Mentre Gabriele Corsi stava per entrare in studio per registrare la prima puntata di Reazione a Catena 2018, dal canto suo sempre sui social Amadeus ha ufficializzato di non essere lui il conduttore della nuova edizione preserale estivo di RaiUno, anche ringraziando i telespettatori che, numerosi, l’hanno seguito in questi ultimi quattro anni. Queste le parole pronunciate in un video su Instagram dal popolare presentatore televisivo, per cui la sua prima puntata al timone del quiz risale al 2013. “Questo – dice Amadeus nel filmato – è il vestito che per quattro anni ho indossato a Reazione a catena. Quest’anno rimane nell’armadio. Non sarò il conduttore di Reazione a Catena ma volevo ringraziarvi per questi anni bellissimi trascorsi insieme. Viva Reazione a Catena!”

Quando va in onda la prima puntata di Reazione a Catena 2018 e le novità del gioco

Allora che “Reazione a Catena” sia. E con un appuntamento imperdibile. Il motivo? La messa in onda della prima puntata è già ufficialmente fissata per lunedì 4 giugno 2018. In tale data, dalle ore 18.40 circa su Rai1, oltre al nuovo conduttore Gabriele Corsi dovrebbe debuttare anche il nuovo gioco intitolato “La Cinquina”. Intanto, in attesa del ritorno del quiz sul piccolo schermo, arriva anche un’altra bella notizia. Dopo un primo abbandono, negli studi del Centro di Produzione RAI di Napoli torna anche l’autore-pietra miliare Christian Monaco. Come, infatti, riportano fonti vicine al programma raccolte da Gossip e TV, alla base della decisione c’erano stati “impegni” autoriali “sovrapposti” che oggi si considerano “risolti“.