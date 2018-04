Lo storico autore Christian Monaco non farà Reazione a Catena 2018: ecco perché

Data ormai per certa l’assenza di Amadeus, ora a lasciare Reazione a Catena 2018 è anche Christian Monaco. Storico autore del programma di Rai1, Monaco non firmerà l’edizione di quest’anno. Ad annunciarlo è stato lui stesso. Lo ha fatto con un post su Facebook in cui comunica così il suo “addio” all’amata trasmissione della RAI. Ecco cosa ha scritto: “Molte persone mi chiedono notizie su ‘Reazione a Catena’, ma non so cosa dirvi. Dopo 10 anni e più di 1000 squadre, non lo farò. Ci sono momenti in cui cambiare strada è un dovere verso sé stessi e senza rimpianti si guarda avanti. In bocca al lupo a chi lo farà“. Queste le parole usate sui social da Monaco, anche noto ai telespettatori di Canale5 per essere uno degli autori e dei “giudici” di Avanti un altro.

Reazione a Catena 2018: si cerca ancora un nuovo presentatore?

Insomma, la sensazione è che, a distanza di circa un mese dall’inizio di Reazione a Catena 2018, questa dodicesima edizione del gioco di Rai1 possa risultare un po’ meno facile del solito. La notizia di Christian Monaco via dal gruppo autorale, infatti, segue a quanto scritto ieri da TVblog, secondo cui neppure il nuovo presentatore sarebbe stato ancora scelto ufficialmente. La testata ha parlato di Gabriele Corsi come possibile conduttore-novità del game estivo e, già in precedenza, ha riportato i nomi di Tiberio Timperi e Simone Annichiarico in qualità di “provinati” (è stato TvZoom, invece, a parlare per primo di Marco Liorni). Per ora, però, in merito notizie ufficiali da parte della Rai non ve ne sono.

Quando inizia Reazione a Catena 2018, nuova edizione del gioco di RAI1

Tra l’altro, tutto questo accade quando mancano poco più di trenta giorni circa alla prima puntata di Reazione a Catena, la cui messa in onda, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, è ufficialmente fissata nel preserale di Rai1 a partire dalle ore 18.40 di lunedì 21 maggio 2018. Autori e conduttore permettendo, s’intende.