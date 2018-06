Raz Degan dopo l’Isola dei Famosi: “ecco perché ho partecipato”

Isola dei Famosi, Raz Degan si svela: il vero motivo per cui ha partecipato al reality

Raz Degan torna a parlare della sua avventura all’Isola dei Famosi. Il noto attore e modello si era completamente allontanato dal mondo dello spettacolo, per poi tornare sulla cresta dell’onda. Una volta arrivato in Honduras, l’uomo ha conquistato tutto (o quasi) il pubblico italiano. Alla fine i telespettatori del reality-show condotto da Alessia Marcuzzi lo hanno premiato portandolo alla vittoria. Oggi, l’ex fiamma di Paola Barale sta andando in onda su Sky Hd con una docu-serie in cui cerca di far conoscere alcune delle più importanti tribù di paesi lontani. Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Raz spiega il reale motivo per cui decise di partecipare alla trasmissione di Canale 5.

Raz Degan spiega perché ha partecipato all’Isola dei Famosi

Raz rivela che l’Isola dei Famosi è stata un’esperienza bellissima e che non poteva certo farsi scappare. “Ho partecipato per arricchirmi. Quando mai ti capita di vivere su un’isola tre mesi, andare sott’acqua a cercare il cibo o ascoltare la natura in modo intimo tutto il giorno? Sono contento che il pubblico abbia percepito che agisco con passione e che non fingo.” Sembrerebbe proprio che l’uomo si sia reso conto di essere stato compreso dai telespettatori, nonostante gli altri concorrenti abbiano cercato di mettergli i bastoni fra le ruote svariate volte. Spostando invece l’argomento sulle donne e su una sua possibile compagna di vita, Raz è stato molto chiaro.

Raz Degan e le donne: i dettagli sulla vita sentimentale dell’attore

Raz ha dichiarato che con lui non ci si può mai stancare e che la sua vita non è assolutamente statica. “Diciamo che con me non ci si può annoiare perché ho una vita piena di storie che posso raccontare.” Intanto, l’uomo si appresta a compiere 50 anni: “Il tempo non esiste. Ciò che vale è il presente, l’unica verità che abbiamo.”