Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: ecco perché non possono sposarsi

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: quando il matrimonio? Il motivo che impedisce alla coppia di convolare a nozze

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono ormai una coppia stabile e felice a tutti gli effetti. Da quando hanno messo su famiglia i due sembrano essere sempre più innamorati e vicini, tanto che molti sono stati quelli che hanno pensato a possibili nozze imminenti per i due. Ma perché Raoul Bova e Rocio non si sposano? A fare chiarezza su questo punto c’ha pensato Chi. Nel settimanale di Alfonso Signorini, infatti, è stato spiegato che ad ostacolare il progetto sarebbe il precedente matrimonio di Raul Bova. L’attore, infatti, non ha ancora divorziato dalla moglie. Stando a quanto è stato scritto, inoltre, con la sua ex moglie i rapporti sono tornati sereni ma, ad oggi, i due non hanno ancora firmato i documenti che sanciscono la loro rottura definitiva.

Raul Bova e Rocio Munoz Morales presto sposi? Dopo Luna l’attore aspetta il divorzio

“Niente nozze, per ora, per l’attore e la sua nuova compagna” si legge nell’ultimo numero di Chi. Tra Raoul Bova e la sua ex moglie è in corso la separazione ma i due “Ancora non hanno firmato le carte che sanciscono la loro definitiva rottura anche sotto il profilo legale. E nel caso in cui dovessero divorziare a breve, in ogni caso dovrebbe passare un anno”. I rapporti tra Raoul Bova e l’ex moglie, però, al momento sono pacifici, quindi nessun impedimento, di fatto, dovrebbe rallentare questo processo.

Rocio Munoz Morales: il suo rapporto con Raoul Bova

In diverse occasioni Rocio Munoz Morales si è espressa positivamente parlando del suo rapporto con Raoul Bova. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, infatti, Rocio aveva dichiarato: “È bello condividere la vita con una buona persona. Raoul ha un cuore bello”. Felici, innamorati e genitori, adesso dunque manca solo il matrimonio anche se, come abbiamo appena spiegato, per quello bisognerà ancora pazientare un po’.