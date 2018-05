Raffaello Tonon a Verissimo: la sua amicizia con Luca Onestini lo fa scoppiare a piangere

Luca Onestini e Raffaello Tonon continuano ad essere molto amici anche dopo l’esperienza che li ha uniti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ospiti a Verissimo oggi i due hanno avuto modo di presentare “Gli Oneston“, libro scritto con l’aiuto di Gabriele Parpiglia, autore del GF Vip, giornalista e amico della coppia. Per l’occasione è stato inoltre mostrato a Luca e Raffaello un filmato riassuntivo la loro amicizia che, durante l’intervista, ha molto emozionato Tonon. Quest’ultimo, infatti, non è riuscito a trattenere le lacrime e, interpellato da Silvia Toffanin, ha dedicato delle bellissime parole al suo amico.

Raffello Tonon a Verissimo: “Luca mi ha cambiato la vita in meglio”

Raffaello Tonon in lacrime a Verissimo ha dichiarato: “Quando ho avuto in mano il libro e l’ho sfogliato ho pensato come la vita per una volta sia velocemente cambiata in meglio per me dandomi veramente una persona importante e una cosa bella… è per questo che mi commuovo”. L’ex gieffino, poi, ha definito l’amico Onestini come “Il più bel risarcimento di tanti dolori passati”. Dichiarazioni belle e importanti che, alla fine, hanno spinto Tonon a dire: “Io so che lui c’è, io parlo e lui c’è sempre per ascoltare”.

Raffaello Tonon e Luca Onestini: tutto su Gli Oneston

Raffaello Tonon e Luca Onestini sono talmente uniti e complici che i loro fan per rivolgersi a loro hanno addirittura coniato un termine: “Gli Oneston”. Dopo il Grande Fratello Vip, infatti, i due sono stati invitati in tantissime trasmissioni televisive e oggi, sempre insieme, conducono anche un programma radio. Un periodo d’oro dunque questo per la coppia che, nella vita e nel lavoro, stanno portando a casa un successo dopo l’altro. “Sono un ragazzo fortunato” ha infatti alla fine dichiarato contento Luca Onestini.