Raffaella Fico non è rifatta: la showgirl smentisce a Domenica Live

Raffaella Fico è rifatta? La showgirl napoletana smentisce a Domenica Live

Nessun ritocchino estetico per Raffaella Fico. Ospite di Domenica Live, la showgirl partenopea ha smentito di essersi rifatta. L’ex compagna di Mario Balotelli non ha mai ceduto al fascino del bisturi. I suoi segreti di bellezza sono tanto sport e corretta alimentazione. Tanto che non si è mai neppure sottoposta alle famose punturine alle labbra. “Non ho mai fatto nulla”, ha assicurato Raffaella. La Fico ha subito ricevuto l’approvazione del chirurgo estetico Lorenzetti, che ha confermato l’assenza di eventuali modifiche sul corpo dell’ex concorrente del Grande Fratello. E la polemica sulla labbra di Raffaella Fico scoppiata qualche mese fa sui social network?

Raffaella Fico non ha mai ritoccato le labbra

“Non ho mai fatto nulla alle labbra, neppure le punturine”, ha spiegato Raffaella Fico a Barbara d’Urso. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha così replicato a chi sui social network l’ha accusata di aver stravolto il suo viso con un ritocchino estetico. La Fico ci ha tenuto a ribadire che sono state le foto a trarre in inganno gli utenti: molte volte, infatti, si utilizzano filtri e pose che alterano la realtà. Una spiegazione supportata pure da Antonella Mosetti che da esperta di chirurgia estetica ha osservato: “Si vede che Raffaella è tutta naturale”.

Raffaella Fico non ha rifatto il seno

A quanto pare Raffaella Fico non ha neppure mai rifatto il seno, al contrario di quanto insinuato dai maligni per anni.