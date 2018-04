Questo nostro amore 80, anticipazioni: tra Marina e Domenico è amore

Questo nostro amore 80: anticipazioni quarta puntata

Le storie dei protagonisti di Questo nostro amore 80 continuano a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, anche se la seconda puntata ha avuto un calo di ascolti. Martedì scorso, però, la concorrenza era spietata, l’Isola dei Famosi su Canale 5 e Juve-Real sul canale 20, la fiction di Rai Uno riuscirà a recuperare? Siamo arrivati a metà della terza stagione e tra Vittorio e Anna sembra davvero finita, almeno la donna sembra intenzionata a vivere la sua nuova vita insieme al suo nuovo compagno, Ettore. Le anticipazioni ci rivelano che Vittorio non si darà per vinto e farà di tutto per riconquistare la donna che ama. Riuscirà il signor Costa a convincere Anna che è lui il vero uomo della sua vita?

Questo nostro amore 80: Fortunato finisce in carcere

Se quando erano bambini avevo già fatto capire che ci poteva essere un futuro, finalmente tra Marina e Domenico scoppierà la passione. La ragazza capirà che è inutile aspettare il suo amante, non lascerà mai la moglie. Ma se per Domenico le cose sembrano andare per il meglio, Fortunato finirà in carcere. Ad incastrarlo il famoso braccialetto regalatogli da Caterina. Nel frattempo, Vittorio partirà per Boston per dichiarare il suo amore ad Anna, ma nello stesso momento la donna rientrerà a Torino. I due non si incontreranno, Vittorio demorderà? Intanto, Caterina confesserà le sue colpe e farà rilasciare Fortunato. A sorpresa Teresa lascerà il lavoro. La donna siciliana che aveva trovato la sua strada nell’azienda di Marchisio deciderà di dedicarsi a tempo pieno alla sua famiglia.

Questo nostro amore 80: quando andrà in onda la quarta puntata?

Per sapere cosa succederà nella quarta puntata di Questo nostro amore 80 non ci resta che aspettare una settimana. La quarta puntata della serie televisiva che vede tra i protagonisti Aurora Ruffino e Dario Aita, al momento impegnato sul set dell’Allieva 2 con il fratello Emmanuele, andrà in onda martedì 17 aprile, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.