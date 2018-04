Questo nostro amore 80, anticipazioni: Benedetta parte per Londra

Questo nostro amore 80: anticipazioni terza puntata

La fiction torna ad occupare la prima serata del martedì. Dopo i bassissimi ascolti di è arrivata la felicità 2, spostata alla domenica pomeriggio, ecco che Rai Uno ci riprova con Questo nostro amore 80. La serie televisiva con Anna Valle e Neri Marcorè, la cui prima puntata ha fatto registrare più del 15% di share domenica scorsa, è pronta ad affrontare la concorrenza dell’Isola dei Famosi. Riusciranno i protagonisti della fiction, giunta alla terza stagione, a vincere contro il reality condotto da Alessia Marcuzzi? Cosa succederà nelle vite dei protagonisti di Questo nostro amore 80? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio della terza puntata …

Questo nostro amore 80: Anna decide di sposare Ettore?

Anna è è decisa, partirà per gli Stati Uniti con il nuovo fidanzato Ettore che le chiederà di sposarlo. Cosa deciderà Anna? Il ritorno a Torino di Vittorio le farà avare dei dubbi? Come reagirà Vittorio alla notizia del possibile matrimonio della donna che ama? Intanto, Caterina regalerà un braccialetto a Fortunato, la ragazza ricambierà il sentimento di uno dei fratelli Strano? Nel frattempo, Benedetta, dopo aver lasciato Bernardo e i figli alla cascina per portare avanti la sua passione per la fotografia, deciderà di partire per Londra con Fabrizio. Avrà il coraggio di parlare della sua decisione con Bernardo? Anche a casa Strano non mancheranno i colpi di scena. Marchisio, infatti, regalerà una spilla a Teresa, si è innamorato della sua insostituibile segretaria?

Questo nostro amore 80: quando andrà in onda la terza puntata?

Per sapere cosa succederà nella terza puntata di Questo nostro amore 80 non ci resta che aspettare una settimana. I prossimi due episodi della serie televisiva con Aurora Ruffino, Dario Aita, al momento impegnato sul set de L’Allieva 2 insieme al fratello Emmanuele, Anna Valle e Neri Marcorè andranno in onda martedì 10 aprile. L’appuntamento con i protagonisti della fiction è sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.