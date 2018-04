Questo nostro amore 80, anticipazioni: Benedetta lascia Bernardo

Questo nostro amore 80: anticipazioni seconda puntata

Finalmente i protagonisti di Questo nostro amore sono tornati su Rai Uno. Dopo averli conosciuti negli anni ’60, li abbiamo ritrovati nei coloratissimi anni ’80. Cosa sarà successo in questi anni nelle vite delle famiglie Costa e Strano? Una cosa è certa, la Rai per le prime due puntate ci regala un doppio appuntamento. Per vedere la seconda puntata non dovremo aspettare una settimana, ma i prossimi episodi della serie andranno in onda martedì 3 aprile. Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio della seconda puntata, Vittorio, interpretato da Neri Marcorè, deciderà definitivamente di restare a Torino. Le figlie più piccole, Marina e Clara, ormai cresciute, saranno contente di ricevere questa notizia, Anna, invece, avrà qualche perplessità, mentre Alberta, la suocera, come possiamo immaginare, sarà contrariata.

Questo nostro amore 80: Anna parte per gli Stati Uniti

Anna (Anna Valle) partirà per gli States con Ettore. Come reagirà la sua famiglia? Nel frattempo, Domenico Strano (Umberto Vita) inizierà a sognare di lavorare in una tv privata, mentre Fortunato (Daniele Vita) si ritroverà in Università in mezzo agli scontri tra studenti e Polizia e incontrerà Caterina, giovanissima contestatrice. Gli incontri non si limiteranno ai figli più giovani di Salvatore Strano (Nicola Rignanese), anche Benedetta, interpretata da Aurora Ruffino, incontrerà un importante fotografo che le chiederà di collaborare con lei a Milano. Come reagirà Bernardo (Dario Aita) alla notizia? Oltre alle storie dei protagonisti, non mancheranno le storie d’Italia di questi anni e sentiremo parlare di terrorismo.

Questo nostro amore 80: quando va in onda la seconda puntata?

Nel secondo episodio, Benedetta accetterà il lavoro a Milano e lascerà Bernardo da solo insieme ai figli. Intanto, Vittorio (Neri Marcorè) cercherà ogni scusa possibile per telefonare ad Anna, mentre Salvatore deciderà di lanciarsi in una nuova attività imprenditoriale. Per sapere cosa succederà nella vita dei protagonisti non ci resta che aspettare qualche giorno. La seconda puntata di Questo nostro amore 80 andrà in onda martedì 3 aprile. L’appuntamento con le famiglie Costa e Strano è sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.