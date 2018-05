Quanto guadagna Belen Rodriguez? Ecco la risposta della showgirl

Belen Rodriguez rivela quanto guadagna al settimanale Chi

Quanto guadagna Belen Rodriguez? Come una bravo calciatore, parola della showgirl argentina. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 30 maggio, la fidanzata di Andrea Iannone ha ammesso di poter scegliere tra le varie proposte di lavoro. “Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare”, ha detto Belen alla rivista diretta da Alfonso Signorini. Tra le ultime collaborazioni quella con Swarovski, rinomato brand di gioielli che ha scelto la sud americana tra numerose modelle di fama internazionale. Oltre a svelare alcuni aspetti del suo lavoro, la sorella di Cecilia e Jeremias ha parlato della sua vita privata e di quanto sia stato doloroso il divorzio dall’ex marito Stefano De Martino, dal quale ha avuto il figlio di cinque anni Santiago.

Belen Rodriguez non vuole sposarsi più dopo il divorzio

“Non credo più nel matrimonio perché quando è finito il mio, ho sofferto da impazzire. È come se mi avessero distrutto un sogno”, ha confidato Belen Rodriguez, che è stata molto male per la separazione da Stefano De Martino, sposato il 20 settembre 2013. Dunque Belù non è predisposta a sposarsi una seconda volta, magari con l’attuale fidanzato Andrea Iannone (nonostante si parli ancora una volta di crisi tra i due). “Sembro più forte di quello che sono. Mi sento fragile, ma sono una donna sincera: dico come la penso e se sbaglio, amen”, ha aggiunto la conduttrice di Tu si que vales.