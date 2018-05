Pupo torna a Le Iene per il suo primo film a luci rosse: le anticipazioni

Le Iene 2018, anticipazioni puntata del 10 maggio: Pupo racconta i film a luci rosse con Siffredi

“Puporn”. Si intitola così il primo film a luci rosse di Pupo. Questo, secondo le anticipazioni della puntata de Le Iene 2018 di giovedì 10 maggio, il contenuto del nuovo servizio di Gaston Zama che vede protagonista il cantante. Nel nuovo filmato in preparazione per Italia1, la voce di “Gelato al cioccolato” incontra Rocco Siffredi ed intervista una dozzina di attori ed attrici del cinema osé. Quindi, l’interprete di “Su di noi” racconta i segreti e gli aspetti più curiosi della professione. Per farlo, si è anche recato a Las Vegas, dove ha partecipato agli AVN Award, il massimo riconoscimento a livello mondiale per pellicole del genere.

Pupo torna a Le Iene 2018 dopo aver fumato marijuana in California: “L’ho fatto gratis”

Così Pupo torna a Le Iene 2018 come inviato. Lo è già stato la scorsa settimana, quando il video che lo ritrae mentre fuma marijuana in California ha praticamente fatto il giro del web. Tra l’altro, dopo la messa in onda del servizio, a La Zanzara il cantante ha anche precisato di aver partecipato al programma di Italia1 senza percepire cachet: “L’inviato per Le Iene l’ho fatto gratis. Posso permettermi di fare quello che voglio. Se volessi guadagnare ancora accetterei la proposta di qualche reality“. Questo il commento del cantautore a quanto trasmesso da Mediaset sette giorni fa.

I conduttori de Le Iene Show di giovedì 10 maggio 2018

Il nuovo appuntamento con Le Iene Show è dunque fissato per le ore 21.20 circa di domani sera, giovedì 10 maggio 2018. La nuova puntata ha come conduttori Ilary Blasi e Teo Mammucari e, dopo la messa in onda di tutti i servizi, lascia spazio a “Pregiudizio universale”, un nuovo programma trasmesso dagli stessi studi usati da Le Iene che mira a divertire i telespettatori facendoli anche riflettere.