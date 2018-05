Prima che la notte: tutto sul film TV di Rai1 dedicato a Pippo Fava

Prima che la notte: trama del film tv su Pippo Fava

Si intitola Prima che la notte il film tv che la RAI dedica a Pippo Fava. Questa la trama ufficiale. “Cinque gennaio 1984. Sono passate da poco le 21. Giuseppe Fava, per tutti Pippo, giornalista e scrittore, esce dalla redazione de ‘I Siciliani’, il giornale che dirige e sale sulla sua Renault 5. Deve andare a prendere la nipote Francesca. Arrivato a Catania non fa in tempo ad aprire lo sportello della macchina che viene freddato con cinque colpi di pistola alla nuca. Cinque spari di origine mafiosa che uccidono l’uomo ma che non saranno capaci di fermare i suoi ideali e il suo esempio”. Questa la storia “messa in scena” dagli attori del cast, per una novità diretta dal regista Daniele Vicari, prodotta da RaiFiction ed International Italian Film di Fulvio e Paola Lucisano e tratta dal libro di Claudio Fava e Michele Gambino.

Prima che la notte: il protagonista Fabrizio Gifuni e tutti gli altri attori nel cast

Il protagonista di Prima che la notte è Fabrizio Gifuni, già vincitore del David di Donatello come attore non protagonista de Il Capitale Umano. Gifuni dà il volto a Pippo Fava, un uomo “creativo“, “vitale” ed “etico“, così come lo definisce lui stesso in un’intervista rilasciata a Il Giornale. Accanto a Gifuni, nel cast troviamo anche Dario Aita (nei panni di Claudio Fava) e Lorenza Indovina (che interpreta il ruolo della moglie di Pippo Fava). Questi, invece, gli altri attori arruolati nel cast: David Coco (cavalier Graci), Fabrizio Ferracane (Gaetano), Barbara Giordano (Elena Fava), Carlo Calderone (Miki), Federico Brugnone (Riccardo), Simone Corbisiero (Antonio), Selene Caramazza (Giusi), Beniamino Marcone (Rosario), Davide Giordano (Saro), Roberta Rigano (Elena Brancati), Manuela ventura (cettina), gaetano aronica (Lo certo) ed, infine, Aurora Quattrocchi (Madre di Pippo Fava).

Prima che la notte: quando va in onda su Rai1 e come seguirlo in TV e in streaming

L’appuntamento con Prima della notte è dunque fissato per le ore 21.20 circa di mercoledì 23 maggio 2018, orario a partire da cui su Rai1 va in onda l’atteso film tv. Prima della notte si può seguire anche in live streaming su www.raiplay.it/dirette e in streaming on demand su www.raiplay.it/programmi/primachelanotte. Al momento un trailer video non esiste, ma sulla pagina web indicata c’è una piccola anteprima della puntata in cui si può vedere parte del cast in azione.