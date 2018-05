Pomeriggio Cinque: la battuta di Mercedsz Henger su Cecilia Rodriguez e l’armadio del GF

Di Cecilia Rodriguez si è di nuovo parlato oggi a Pomeriggio Cinque. I trascorsi un po’ burrascosi tra la famiglia di Belen e Barbara d’Urso, infatti, sono ormai noti al pubblico da casa. Ma a tirare in ballo Cecilia oggi, ad onor del vero, non è stata la conduttrice di Canale 5. Dopo Karina Cascella, a lanciare un’altra frecciatina alla Rodriguez è stata proprio Mercedesz Henger. Mentre in studio si parlava di coppie nate al Grande Fratello ancora una volta è saltato fuori lui: l’armadio della Casa più spiata d’Italia.

Pomeriggio Cinque, imbarazzo in studio: Barbara d’Urso risponde alla battuta su Cecilia Rodriguez e l’armadio

Dopo Karina Cascella ieri, come accennato sopra, a tirare in ballo Cecilia Rodriguez è stata oggi Mercedesz Henger. La figlia di Eva, nello specifico, nel pieno di una discussione su Matteo Gentili e Alessia Prete, riferendosi alla passione che ha coinvolto i concorrenti del GF in questi giorni, ha affermato: “Di questo passo il prossimo passo è l’armadio”. La reazione di Barbara d’Urso? La conduttrice allora ha subito cercato di sviare il discorso e, molto imbarazzata, ha risposto: “Ancora? Anche tu con questo armadio Mercedesz?!”.

Domenica Live: le frecciatine di Karina Cascella e Barbara d’Urso a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Quanto affermato ieri da Karina Cascella a Domenica Live ha subito fatto il giro del web ieri. Proprio mentre la conduttrice stava mandando in onda le immagini del bacio tra Matteo Gentili e Alessia Prete, infatti, la Cascella ha esordito dicendo: “Ma si sono baciati nell’armadio?”. La risposta della d’Urso? “Non ci sono armadi al Grande Fratello. Matteo è una persona carina, non si nasconde nell’armadio”. Una frase, questa, che ha di fatto molto infastidito di fan di Cecilia e Ignazio. Sarà per questo motivo dunque che oggi Barbara ha deciso, al contrario di ieri, di non affrontare il discorso?