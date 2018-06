Nicola Savino evita l’inviata di Barbara d’Urso al matrimonio di Bossari: la reazione della conduttrice di Pomeriggio 5 non si fa attendere

La puntata di Pomeriggio 5 di oggi Barbara d’Urso ha deciso di dedicarla alle nozze di Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Durante la trasmissione, infatti, sono stati mostrati diversi video della coppia, volte a riassumere la loro storia prima e dopo la proposta di matrimonio di lui al GF Vip. Prima dell’arrivo della sposa, inoltre, per ingannare il tempo l’inviata della d’Urso presente sul posto ha provato ad intervistare alcuni ospiti Vip presenti all’evento. Molti, come Mara Venier, Flaherty e Luciana Littizzetto, hanno lanciato un saluto al volo alla conduttrice. Tra questi, però, c’era anche Nicola Savino. Quest’ultimo, probabilmente non capendo si trattasse dei microfoni di Pomeriggio 5 (o forse sì?), ha completamente snobbato la giornalista collegata con la d’Urso, suscitando inevitabilmente la reazione di Carmelita.

Nicola Savino snobba i microfoni di Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso reagisce così

Sprezzante con la sua auto, una volta arrivato all’evento, Nicola Savino non ha rilasciato nessuna dichiarazione ai microfoni di Pomeriggio Cinque (nemmeno un saluto). Il modo in cui Savino avrebbe snobbato i suoi collaboratori, però, non è molto piaciuto a Barbara d’Urso che, una volta ripreso il collegamento, ha detto la sua sulla questione. La conduttrice di Mediaset infatti, dopo aver ringraziato tutti quelli che hanno trovato un momento per salutarla, ha risposto per le rime a Savino. “C’era Nicola Savino che non c’ha nemmeno calcolato” ha detto quasi in tono polemico infatti Barbara. Possibile che si tratti solo di un malinteso?

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback: le prime immagini della cerimonia

Superato questo momento, però, Barbara d’Urso è subito ritornata sul tema della puntata e, durante la diretta, ha mostrato ai telespettatori le prime immagini dell’arrivo della sposa alla cerimonia. Daniele Bossari indossava un vestito blu con gilet e papillon e Filippa Lagerbak un abito bianco etereo e romantico. Entrambi sono apparsi raggianti e felici.