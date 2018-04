Pomeriggio 5 oggi non va in onda: Barbara D’Urso lo annuncia così

Barbara D’Urso: “Pomeriggio 5 oggi non va in onda, torniamo in diretta giovedì”

Pomeriggio 5 oggi non va in onda. Ad annunciarlo sui social è Barbara D’Urso che aggiunge: “Torniamo in diretta giovedì” 26 aprile 2018. Quindi, Mediaset ritorna a trasmettere regolarmente il programma di Canale5 già da domani. L’orario da tenere a mente è sempre quello: le ore 17.15, subito dopo un nuovo episodio de Il Segreto. Già da domani, infatti, la D’Urso torna in onda dagli studi di Cologno Monzese, dopo che alcune puntate, soprattutto quelle di inizio settimana, sono state trasmesse in diretta da Roma. Il motivo è da ricercare nel nuovo impegno della conduttrice col Grande Fratello in prima serata su Canale5. A comunicare della “pausa” del suo programma è la stessa presentatrice sul suo profilo Instagram, con una simpatica immagine che la ritrae “scatenata” davanti alla porta rossa del Grande Fratello.

Pomeriggio 5: perché oggi non va in onda e cosa c’è al posto della D’Urso

Pomeriggio 5 oggi non va in onda perché è la Festa della Liberazione. Al posto del programma di Canale5 con Barbara D’Urso, dalle ore 16.40 circa, Mediaset trasmette “Rosamunde Pilcher: Un mistero del passato”. Questa la trama del telefilm. La madre superiora di un orfanotrofio rischia di farsi male per una colonnina staccatasi dal tetto di un monastero. Suor Mary, insospettita da vari incidenti capitati, decide di contattare Sabrina, per scoprire cosa sta capitando all’interno dell’istituto. La detective finge così una improvvisa “chiamata” in modo tale da entrare nella struttura in incognito. E’ grazie a questo stratagemma che la poliziotta scopre la causa di tutto.

Oggi non vanno in onda anche Amici, Uomini e Donne e Beautiful

Mercoledì 25 aprile 2018 non soltanto Pomeriggio 5 non c’è. Anche Amici di Maria De Filippi – Fase Serale, Uomini e Donne e Beautiful oggi non vanno in onda. Al posto del solito “Pomeriggio d’amore” di Canale5 Mediaset ripropone la replica di “Baciami ancora”, il film del 2010 diretto dal regista Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Vittoria Puccini tra gli attori protagonisti.