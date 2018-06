Pomeriggio Cinque: Karina Cascella contro Filippo e Lucia del GF e il battibecco con Luigi Favoloso

Ospite oggi a Pomeriggio Cinque Karina Cascella non ha certo riservato sconti ai concorrenti appena usciti dal Grande Fratello presenti in studio. Tra le coppie formatesi nella Casa, infatti, l’opinionista sembrerebbe salvare solo Matteo Gentili e Alessia Prete. A quest’ultima, nello specifico, Karina sembra credere molto, tant’è che è per lei che ha fatto il tifo fino alla fine. Meno fiducia invece la Cascella parrebbe avere nei confronti di Filippo Contri e Lucia Orlando (anche loro ospiti della trasmissione). “Avete detto una parola molto importante avete parlato di amore ma io tutto questo amore non lo vedo” ha detto l’ex di Salvatore Angelucci esortata a parlare da Barbara d’Urso.

Karina Cascella a Pomeriggio Cinque commenta le coppie nate al GF: Filippo Contri? “Lui è molto furbo”

A convincere poco Karina Cascella, più che Lucia Orlando, sarebbe in particolare Filippo Contri. Secondo l’opinionista di Pomeriggio Cinque, infatti, l’ex concorrente del GF con la commessa romana avrebbe fatto tutto “A favor di telecamera”. Il motivo? Primo tra tutti il tatuaggio fatto da Filippo una volta uscito dal Grande Fratello. “Hai voluto strumentalizzare questa cosa mediatica ma se tua mamma non si sarebbe chiamata così non lo avresti fatto” ha affermato convinta Karina. Ricordiamo infatti che il gieffino ha scelto di tatuarsi il nome di Lucia sul piede anche se, come ribadito da lui stesso, ad oggi non si sente innamorato della ragazza.

Pomeriggio Cinque, scambio acceso di opinioni tra Karina Cascella e Filippo Contri: interviene Luigi Favoloso

Perché Filippo Contri si è tatuato il nome di Lucia sul piede? “È l’esperienza più significativa che ho vissuto fino ad oggi e l’ho vissuta con lei” ha spiegato lui oggi a Pomeriggio Cinque. Niente amore quindi, ma solo grandi emozioni. “Tu non sei innamorato di lei ma ti fai il tatuaggio col suo nome?” ha allora domandato in tono polemico la Cascella, spingendo a quel punto anche Luigi Favoloso ad intervenire sulla questione. “Tu sei l’ultimo che può parlare di amore” ha però detto l’opinionista rivolgendosi a quest’ultimo “Ancora oggi le persone si chiedono quale è stato il senso di Luigi Favoloso al GF se non quello di essere il fidanzato di Nina Moric”.