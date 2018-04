Pomeriggio 5, la D’Urso “processa” L’Isola: “Jonathan dice le cose e non va bene?”

Barbara D’Urso “processa” L’Isola a Pomeriggio 5: “Decidete. Le cose bisogna dirle o no?”

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 di oggi ha praticamente “processato” l’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2018. In particolare, nel corso del suo programma la conduttrice di Canale5 ha commentato così quanto accaduto ieri sera nel reality show con Alessia Marcuzzi e Mara Venier. Riferendosi al duro sfogo di Jonathan contro Alessia Mancini e parlando del concorrente, in TV la D’urso ha pronunciato queste parole: “Giustamente viene provocato da Mara a dire “Dì le cose”. Poi le dice e non va bene? Decidete. Bisogna dirle o non bisogna dirle? Lui ha tirato il sasso e ha nascosto la mano. Mara, anche un po’ arrabbiata, gli ha detto: “No, adesso lo dici”. Lui lo dice…Non capisco“.

L’Isola dei Famosi 2018: sullo sfogo di Jonathan la D’Urso e la Marcuzzi hanno due punti di vista diversi?

Il riferimento di Barbara D’Urso sembra andare a quanto accaduto ieri sera nell’ultima, “accesa” puntata L’Isola dei Famosi 2018, quando Mara Venier ha chiesto espressamente a Jonathan di dire tutto in diretta TV. “Non puoi minacciare di dire. O dici o non dici“: queste le parole usate in studio dall’opinionista-conduttrice. Il concorrente, nemmeno a dirlo, ha fatto proprio come suggerito dalla “Zia Mara”, col naufrago che ha finalmente vuotato il sacco sulle presunte offese a vari membri del cast targate Alessia Mancini. Atteggiamento, quello di Jonathan, che però non è tanto piaciuto alla padrona di casa dell’Isola, Alessia Marcuzzi, che nella recente diretta del reality ha così “redarguito” il concorrente: “E’ vero – ha detto la Marcuzzi su Canale5 – che ti abbiamo chiesto di dire tutto, però questa cosa la trovo unfair” (unfair, in inglese, significa “sleale”).

Perché i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2018 lanciano la pietra e nascondono la mano?

Del resto, anche noi di Gossip e TV avevamo sottolineato questo strano “atteggiamento” – così come lo ha definito la stessa Alessia Marcuzzi – per cui sembra che spesso e volentieri che i concorrenti di questa edizione de L’Isola dei Famosi lancino la pietra e nascondano la mano. Ma perché?