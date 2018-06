Pippo Inzaghi presto papà? Angela Robusti sarebbe incinta

Angela Robusti incinta di Filippo Inzaghi? Spy lancia il gossip

Pippo Inzaghi starebbe per diventare padre. Secondo il settimanale Spy, l’ex attaccante di Juventus e Milan oggi impegnato come allenatore del Bologna starebbe aspettando un figlio dalla fidanzata Angela Robusti. La giovane veneta – diventata popolare in tv in qualità di ex corteggiatrice di Uomini e Donne – è stata beccata dai paparazzi con un pancino più rotondo del solito. Inoltre, stando a quello che si legge sull’ultimo numero della rivista Mondadori, il bimbo dovrebbe nascere all’inizio dell’inverno. In più, Angela e Inzaghi sono apparsi raggianti al recente matrimonio di Simone, il fratello di Pippo. Al momento i diretti interessati non hanno confermato la notizia ma neppure smentito. Dunque, la cicogna è in volo?

Chi è Angela Robusti, la fidanzata di Filippo Inzaghi

Angela Robusti ha 28 anni ed è la fidanzata di Pippo Inzaghi da circa un anno. Angela è nata e cresciuta in Veneto e ha conosciuto lo sportivo quando allenava il Venezia. La Robusti è laureata in Architettura e da qualche anno posa come modella. Tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice.

Si è presentata per un appuntamento al buio e ha trovato seduti sul Trono Manuel Vallicella e Luca Onestini. All’inizio Angela era interessata ad entrambi ma poi ha continuato ad uscire solo ed esclusivamente con Luca. Il rapporto tra i due si è incrinato a causa di alcune incomprensioni e Angela ha preferito abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi.

Qualche settimana dopo Angela Robusti ha conosciuto Pippo Inzaghi e i due sono diventati inseparabili. La coppia è però molto riservata: non ha mai rilasciato interviste o dichiarazioni pubbliche. Non sono mancate però le dediche romantiche sui social network e in particolare su Instagram.

Filippo Inzaghi prima di Angela: le ex fidanzate di Super Pippo

Prima di conoscere Angela Robusti e mettere la testa a posto, Pippo Inzaghi ha avuto diverse storie d’amore. La più importante – durata oltre tre anni – resta quella con la showgirl piemontese Alessia Ventura. L’ex calciatore ha avuto una liason anche con l’esuberante Marika Fruscio. Si è parlato infine di un flirt con Bianca Atzei, ma la cantante ha seccamente smentito.