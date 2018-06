Amici 2018, il bacio tra Maria De Filippi e Pio e Amedeo (video)

Sorpresa durante la finale di Amici 2018. Maria De Filippi viene “incastrata” da Pio e Amedeo ed è costretta a dare loro un bacio. Ospiti in studio, i due comici mostrano alla conduttrice la foto di quando baciò Robbie Williams al Festival di Sanremo e avanzano la loro richiesta: “Hai la possibilità di baciare un italiano“. Da qui le parole di Amedeo: “Ci siamo fatti preparare le carte per i fatti nostri. Le puoi lanciare“, con Pio che annuncia: “Chi esce lo baci“. La presentatrice chiama le carte, pronuncia la frase ad hoc “Tra Pio e Amedeo vince…“, ma c’è la sorpresa. Il led non consegna un vincitore, ma una sorta di pari merito. Così, tra i comici e la padrona di casa scatta un vero e proprio bacio sulla bocca (in tre). E Maria stupita dice: “Ma è un bacio serio questo!“, con “due lingue!”. Poco prima, i due alla “De Fi” chiedono anche di fare la “benedizione” di alcune bottigliette d’acqua. E l’ironia non manca. A sorpresa, Maria lo fa divertendo-si. “Questa qua se domani torniamo a Foggia ci vedono come i pastorelli che arrivano da Medjugorje“, così commentano i due “Emigratis” sbarcati in prime time su Canale5.

Quando @piodantini e @amedeogrieco salgono sul palco non si sa mai cosa può succedere 😂 #Amici17 pic.twitter.com/nQnOIYojzg — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) June 11, 2018

Amici 2018 Serale, Pio e Amedeo e la pace mancata tra Heather Parisi e Simona Ventura (video)

Ad Amici 2018 Serale, Pio e Amedeo provano anche a mettere pace tra Heather Parisi e Simona Ventura. Ma la cosa non riesce. In studio, il primo a provarci è Amedeo che dice: “Noi siamo quelli che facciamo fare la pace. Allora ci alziamo e vi date un bacino“. La Parisi, però, replica: “A volte il silenzio fa il rumore delle parole“. Amedeo insiste, e stavolta punge: “Maria, l’anno prossimo chiama Lorella Cuccarini, tanto non se ne accorge nessuno. Sono uguali, le confondi“. Poi, è la volta del bersaglio Ventura. “C’avete 60 anni. Ancora a litigare? Sono screzi da menopausa…“. Questa la comicità portata in studio.

Pio e Amedeo, le altre gag con gli ospiti di Amici

Per il resto, in TV Pio e Amedeo scherzano anche con gli altri ospiti di Amici sul tema d’attualità degli “stranieri”. In studio parte addirittura una sorta di raccolta fondi. Ad Ermal Meta viene detto “Sei arrivato dall’Albania col gommone. Ti abbiamo aiutato, caccia i soldi!“, mentre a Bill Goodson che regala 50 euro si dice: “Matteo, non li giudicare. I ragazzi del Senegal hanno un cuore d’oro…“.