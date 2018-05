Pio e Amedeo di nuovo in TV: dopo Emigratis un nuovo programma

Pio e Amedeo tornano in televisione: l’indiscrezione sul nuovo programma dopo Emigratis

Pio e Amedeo sono sicuramente la coppia televisiva del momento. Con Emigratis, infatti, le due ex iene hanno conquistato il pubblico di Mediaset. Il successo di ascolti e l’entusiasmo dei telespettatori pare che tuttavia non siano destinati a cadere nel dimenticatoio. La rete, infatti, avrebbe proposto a Pio e Amedeo una nuova trasmissione. A riportare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi che, stando a quanto scritto, sembra dare per certo il ritorno dei due in TV. Se i fan della coppia accoglieranno con lo stesso spirito di Emigratis anche questo nuovo progetto allora, non ci sono dubbi, sarà probabilmente anche questo un trionfo assicurato.

Pio e Amedeo dopo Emigratis tornano in TV: Tutti i dettagli sul nuovo programma

Ma cosa sappiamo di questo nuovo progetto televisivo? Tutti i dettagli sulla nuova trasmissione di Pio e Amedeo sono stati riportati oggi nell’ultimo numero di Chi. Nella rubrica Chicce di Gossip, infatti, è stato scritto: “Per i due comici foggiani adesso ci sono nuovi progetti e pare anche un cambio di rete, verso la seconda serata di Canale Cinque con uno show tutto nuovo”. Dopo Emigratis, dunque, i due sembrerebbero essere già pronti a tornare in pista. Come e in quali vesti si proporranno questa volta, però, al momento non lo sappiamo ancora. Certo è che, ancora una volta, probabilmente Pio e Amedeo ci riserveranno grandi sorprese.

Pio e Amedeo: il duo comico che con Emigratis ha conquistato il pubblico e raggiunto il successo

L’idea che sta dietro Emigratis è stata, fin da subito, un’idea vincente. Pio e Amedeo, inoltre, con il loro modo di fare e i perfetti tempi comici hanno conquistato fin da subito i telespettatori da casa. Non ci sarà da stupirsi quindi se, anche con il nuovo programma, i due riusciranno a portare a casa un altro successo.