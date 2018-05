Pino è, su Rai1 il concerto tributo a Pino Daniele: gli ospiti

Rai1 trasmetterà in diretta Pino è, il concerto tributo a Pino Daniele

Giovedì 7 giugno 2018 Rai1 trasmetterà in diretta Pino è, il concerto tributo a Pino Daniele. La rete manderà in onda l’evento dalle ore 20.35, subito dopo il Tg1. La scelta della Rai è stata così motivata da Angelo Teodoli. RaiUno – ha detto il direttore di rete – “non poteva restare in disparte in un appuntamento così importante per la cultura“. Ecco che allora il programma-evento avrà lo scopo di omaggiare il celebre cantautore scomparso 3 anni fa. Il programma si potrà seguire anche in diretta streaming su www.raiplay.it/dirette/rai1 (durante la messa in onda) e in streaming on demand su www.raiplay.it/programmi/pinoe (qualche ora dopo il passaggio in tv). Con Giampiero Solari alla direzione artistica e Christian Biondani regista, a firmare la trasmissione come autori sono Chicco Sfondrini, Simone De Rosa, Paolo Biamonte, Alessandra Scotti e Francesco Valitutti.

Pino è: gli ospiti del concerto tributo a Pino Daniele, trasmesso live da Napoli

Giovedì 7 giugno 2018, a Pino è, concerto tributo a Pino Daniele trasmesso live dallo Stadio San Paolo di Napoli, prenderanno parte tanti ospiti e artisti. Come cantanti, sul palco ci saranno almeno una trentina di interpreti. Questo l’elenco (in ordine sparso) con tutti i nomi di chi si esibirà:

Alessandra Amoroso

Biagio Antonacci

Enzo Avitabile

Claudio Baglioni

Mario Biondi

Francesco De Gregori

Tullio De Piscopo

Elisa

Emma

Tony Esposito

Giorgia

J-Ax

Lorenzo Jovanotti

Fiorella Mannoia

Gianna Nannini

Eros Ramazzotti

Ron

Tiromancino

Giuliano Sangiorgi

James Senese

Antonello Venditti

Loredana Berté

Clementino

Teresa De Sio

Marcus Miller

Irene Grandi

Il Volo

Massimo Ranieri

Red Canzian

Francesco Renga

Ornella Vanoni

Paola Turci.

Enzo Gragnaniello.

Gli altri artisti presenti al concerto Pino è

Insieme ai vari cantanti, sul palco messo in piedi a Napoli per Pino è si avvicenderanno anche altri artisti ed amici di Pino Daniele. Per la serata-evento di giovedì 7 giugno 2018, sono infatti previste pure le testimonianze di Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Pierfrancesco Favino, Enrico Brignano, Edoardo Leo, Vincenzo Salemme, Marco Giallini, Marco D’Amore, Salvatore Esposito, Mariangela D’Abbraccio ed Enzo De Caro. Insieme a loro, spazio infine a NCCP – Nuova compagnia di canto popolare, Raiz, Gigi De Rienzo, Rosario Jermano, Agostino Marangolo, Ernesto Vitolo e le band “Nero a metà” e “Vai mo'”.