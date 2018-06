Pino Daniele, a tre anni dalla scomparsa parla la moglie Fabiola: i rimpianti e gli amici che le hanno voltato le spalle

Da quando è morto Pino Daniele ha lasciato un grande vuoto all’interno del panorama musicale italiano. Il cantautore napoletano, infatti, era un artista di successo, amato e stimato a tutti, addetti ai lavori e non solo. Prima del grande evento che in TV che celebrerà il cantante domani sera, nell’ultimo numero di Grazia è stata pubblicata una toccante intervista fatta alla moglie Fabiola. Tra Pino Daniele e lei le cose non andavano più bene nell’ultimo periodo per questo oggi, dopo la scomparsa di lui, Fabiola continua ancora a chiedersi cosa avrebbe potuto fare per evitarlo. Nel raccontare il sentimento che ancora la lega a Pino, inoltre, la stessa non ha potuto fare a meno di tirare in ballo alcune questioni delicate. Rimpianti, rimorsi e persino risentimento (nei confronti di quelli che per anni si sono professati amici di lei e Pino Daniele e che oggi le hanno voltato le spalle).

Pino Danile, intervista della moglie Fabiola al settimanale Grazia: “Non passa giorno che non pensi a Pino”

“Chi sostiene che il dolore col tempo si attenua dice una sciocchezza” ha dichiarato al giornale la moglie di Pino Daniele “Non passa giorno che non pensi a Pino”. “Io e i miei figli siamo dovuti crescere in fretta” ha inoltre poi aggiunto la stessa “Sono arrivate alcune docce fredde e non è stato facile”. A cosa si riferisce Fabiola? “Alcune persone, con cui ho passato una vita intera, non ci hanno fatto neppure una telefonata. Sono state le delusioni più grandi, ma mi hanno reso più forte. Forse a discapito della spontaneità”.

Pino è: lo speciale su Pino Daniele in onda su Rai 1

Gli appassionati della musica di Pino Daniele potranno domani seguire un intero show in prima serata dedicato al cantante. Un tributo che la Rai ha voluto fare al cantautore napoletano celebrando la sua memoria con quelli che sono i suoi successi (cantati da amici e colleghi che tanto lo hanno apprezzato in vita).