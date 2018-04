Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero: la verità sulla fine della loro storia

Pierpaolo Pretelli dopo la fine della storia con Ariadna Romero: la verità a Pomeriggio Cinque

Pierpaolo Pretelli, ospite a Pomeriggio Cinque, ha raccontato oggi la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. I due, genitori da poco più di dieci mesi, starebbero attraversando un momento di crisi da diverso tempo e l’ex velino, in merito a questo, ha voluto oggi rompere il silenzio. Perché tra lui e Ariadna Romero è finita? Quali sono i loro rapporti al momento? Torneranno insieme? Si amano ancora? Queste e tante altre domande simili sono state poste oggi da Barbara d’Urso a Pierpaolo Pretelli il quale, molto affranto, ha cercato di spiegare come stanno adesso le cose tra lui e la madre di suo figlio.

Pierpaolo Pretelli a Pomeriggio Cinque: “Ecco perché io e Ariadna Romero ci siamo lasciati”

Quando Barbara d’Urso ha chiesto di raccontare a Pierpaolo Pretelli i motivi che hanno spinto lui e Ariadna Romero a lasciarsi l’ex velino ha detto: “Si sono create delle piccole fratture all’interno del rapporto di coppia, perché come genitori siamo quasi perfetti però il rapporto non è andato di pari passo al nostro essere genitori”. Lo stesso, poi, ha anche aggiunto: “Negli ultimi mesi non si riusciva mai a trovare un punto di incontro, non c’è un motivo grave se non quello di litigare tutti giorni”.

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romeo: la decisione di lasciarsi anche se si amano ancora

Secondo quanto affermato dallo stesso Pierpaolo Pretelli, l’ex velino e Ariadna Romeo sarebbero ancora molto innamorati. Entrambi, però, hanno deciso di prendersi un po’ di tempo per stare soli. Lei, in particolare, a maggio dovrebbe ritornare nel suo Paese, dai suoi genitori, portando con sé il bambino. Prima di progettare la partenza, però, Ariadna avrebbe detto più volte a Pierpaolo di seguirlo. Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romeo si sono lasciati ma, di fatto, le possibilità di poterli vedere ritornare insieme, oggi, non sembrano poi così basse.