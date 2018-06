Piero Chiambretti rompe con Mediaset? I suoi saluti a Matrix

Piero Chiambretti rompe con Mediaset? A giudicare dai saluti che il conduttore di Matrix ha fatto sul finale dell’ultima puntata viene da pensarlo. Queste le parole usate da Chiambretti: “(…) Spero di rivedervi tutti prestissimo, magari in un orario migliore, o qui o altrove“. Una frase, quella scelta dal presentatore di Canale5, che può essere letta in vari modi. Quel “qui o altrove” può significare: “Qui a Mediaset o su altre reti”. Oppure: “Qui su Canale5 o su un altro canale dell’azienda”. Del resto, soltanto ieri a “Libero” (a proposito del suo accordo col “Biscione”) l’irriverente volto della TV ha così fatto sapere: “Dovrebbe scadere ogni 10 giorni perché la data viene cambiata a seconda se fuori piove o c’è il sole; dovrei rimanere qui, da contratto, fino al giugno dell’anno prossimo” (giugno 2019, intende). E, nell’intervista, c’è anche spazio per una precisazione: “Adesso c’è bisogno di uno scossone, vorrei giocare delle partite più sovente. Quello che aspetto dall’azienda è un mio rilancio, una mia maggiore presenza in video“. Insomma, Mediaset darà ascolto a Chiambretti oppure il destino tv del conduttore è ancora tutto da scrivere?

Piero Chiambretti contro Michelle Hunziker a Matrix: le parole del conduttore

Intanto, ieri sera Piero Chiambretti si è anche presentato negli studi di Matrix vestito in pigiama e con una candela in mano. Il motivo? Pare che la conduttrice di Vuoi scommettere? abbia chiuso tardi l’ultima puntata su Canale5 e lui non l’abbia presa proprio così bene. “Avete visto l’ora? Purtroppo credo, immagino, che la signora Michelle Hunziker prima di noi si sia allargata un po’ troppo per il suo programma di scommesse. Forse una scommessa era proprio su di noi. Qualcuno avrà puntato sulla domanda: ‘Ma quelli anche a mezzanotte e mezza vanno in onda?’. Certo che andiamo in onda, anche all’1 e 48 e 20 secondi“. Queste le parole-sfogo del conduttore.

Matrix Chiambretti e Vuoi scommettere?, gli ascolti di ieri sera

Intanto, tra il Chiambretti “furioso” e la “ritardataria” Michelle Hunziker spuntano anche gli ascolti di ieri sera. Ieri, infatti, l’ultima puntata di Vuoi scommettere? ha fatto registrare il 16,3% di share, pari a 3 milioni 211 mila telespettatori medi mentre, invece, l’appuntamento finale stagionale con Matrix Chiambretti è stato seguito da 664 mila s.m, pari al 10,7%.