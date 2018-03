Uomini e Donne news: perché oggi non va in onda

Uomini e Donne news: ecco perché oggi non va in onda

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi? Quelli che si aspettavano di iniziare la settimana con una delle puntata del Trono Classico di Uomini e Donne oggi dovranno ricredersi. La trasmissione infatti è stata sorpresa dopo la notizia della morte di Fabrizio Frizzi, personaggio tanto amato dal pubblico italiano e anche dagli addetti ai lavori del mondo dello spettacolo. Il trono di Nilufar, Sara Affi Fella, Nicolò Brigante e Mariano Catanzaro, infatti, tornerà con la normale programmazione a partire da domani. Oggi Fascino, e in primis Maria De Filippi, ha deciso in questo modo di rispettare il lutto dei familiari di Fabrizio Frizzi travolti all’improvviso da questa terribile vicenda.

Come molti di voi probabilmente hanno già appreso, infatti, Fabrizio Frizzi è morto questa notte, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Maurizio Costanzo, stamattina, ha ricordato l’amico proprio a Mattino Cinque ed oggi, Maria De Filippi, questo momento di lutto ha deciso di rispettarlo non mandando in onda la puntata di Uomini e Donne. Come questo influirà sull’intera programmazione settimanale, al momento, non lo sappiamo. Probabilmente le puntate dedicate al Trono Classico e quelle dedicate al Trono Over verranno semplicemente spostate (e ritrasmesse secondo l’ordine a partire da domani). Per avere la certezza, tuttavia, non ci resta che aspettare.

La notizia della mancata messa in onda di oggi è stata confermata pochi minuti fa anche dalla pagina ufficiale di Uomini e Donne su Facebook. Nel messaggio pubblicato dallo staff si legge: “Maria e tutta la Fascino pgt abbracciano Carlotta e Stella e tutti i cari di Fabrizio Frizzi. In segno di rispetto per un uomo onesto, perbene, educato, gentile oltre che un grande collega, decidono di non andare in onda quest’oggi con le puntate registrate e previste da palinsesto. Ciao Fabrizio mancherai a tutti noi”.