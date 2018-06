Alessia Marcuzzi: ecco perché non era al matrimonio di Daniele Bossari

Perché al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback non c’era Alessia Marcuzzi

Tra i tanti invitati Vip al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback c’è stata un’assenza importante: quella di Alessia Marcuzzi. Nonostante i tanti anni di amicizia e il recente impegno insieme all’Isola dei Famosi, la bionda conduttrice non si è recata alle nozze del vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Bossari e la Marcuzzi hanno litigato? C’è stata tra i due qualche incomprensione? Ebbene no, il motivo dell’assenza di Alessia è un altro. La Marcuzzi è stata impegnata con un altro matrimonio: quello dell’ex compagno Simone Inzaghi, padre del figlio Tommaso. Sabato 2 giugno l’allenatore della Lazio è convolato a nozze con la compagna storica Gaia, tra le migliori amiche della Marcuzzi. E la sposa ha voluto proprio Alessia come testimone all’altare: un impegno importante per la presentatrice, che si è preparata al ruolo con impegno e passione. Prima delle nozze Alessia non è mancata all’addio al nubilato di Gaia, che è stato organizzato in Spagna, tra tintarella, tuffi e tante risate.

Alessia Marcuzzi testimone di nozze al matrimonio dell’ex Simone Inzaghi

Simone Inzaghi e Gaia sono diventati marito e moglie in Toscana, per la precisione a Castello Banfi a Montalcino, in provincia di Siena. I due si sono sposati nella piccola chiesa dell’Amorosa in mezzo ai vigneti di brunello della tenuta. Per Alessia Marcuzzi sarebbe stato impossibile, logisticamente parlando, recarsi il primo giugno al matrimonio di Bossari – che è stato celebrato a Varese nel tardo pomeriggio di venerdì 1 giugno – e poi presenziare la mattina successiva, in Toscana, a quello di Inzaghi. Alessia è stata dunque costretta a fare una scelta e, com’è giusto che sia, la Marcuzzi ha preferito la famiglia.

❤️ #gaiaesimone #wedding A post shared by Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) on Jun 2, 2018 at 12:43pm PDT

Tanti personaggi famosi al matrimonio di Simone Inzaghi

Anche al matrimonio di Simone Inzaghi hanno partecipato tanti personaggi noti. Tra i duecento invitati, oltre alla Marcuzzi, c’erano: Filippo Inzaghi, Michela Quattrociocche con il marito Alberto Aquilani, Giuliano Giannichedda, Sebastiano Siviglia, Roberto Baronio, Giuseppe Pancaro, Matteo Materazzi, il presidente della Lazio Claudio Lotito.