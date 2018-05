Pechino Express 2018 si farà: le prime anticipazioni su data di inizio e cast

Pechino Express 2018 si farà: le anticipazioni sulla data di inizio

Pechino Express 2018 si farà. A confermarlo ufficialmente è Costantino Della Gherardesca in una intervista rilasciata a Panorama.it, nella quale il conduttore rivela le prime anticipazioni sulla data di inizio della nuova edizione. Rispondendo alla domanda “La settima serie partirà a gennaio 2019?”, il presentatore di Rai2 fa sapere che la data di messa in onda della prima puntata “non c’è ancora“, ma annuncia anche che il popolare docu-reality co-prodotto da Magnolia tornerà sul piccolo schermo “prima di gennaio, forse già in autunno“.

Pechino Express 2018: le primissime anticipazioni sul cast

Nell’intervista in questione, Costantino Della Gherardesca svela pure le primissime anticipazioni sui partecipanti di Pechino Express 2018. Sono, infatti, queste le parole usate dal conduttore di Rai2 in merito al cast. “Continuerà – dice – a differenziarsi molto da quello dei reality delle emittenti private. Non avremo dei rappresentati di CasaPound, questo lo posso spoilerare“. Intanto, mentre spunta l’ipotesi di Francisco Porcella e Anastacia Kuzmina come coppia di concorrenti, “Costa” conferma pure che “i casting sono in corso” e parla del sogno “oggettivamente impossibile” di avere nel suo show Patty Pravo ed Ornella Vanoni.

Pechino Express “all star” ci sarà ma non adesso

Del resto, anche per la settima edizione di Pechino Express si cercano non famosi e personaggi almeno in parte già noti. Mentre sul possibile arrivo di una versione “all star” del format, il conduttore RAI precisa che “si farà quando Pechino avrà finito le energie“. Il motivo? Per ora gli ascolti del programma “sono buoni ma non pazzeschi” ed “il pubblico vuole continuare a vederlo” nella sua versione-base.