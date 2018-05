Pechino Express 2018: i nomi dei primi concorrenti

Chi sono i primi concorrenti di Pechino Express 2018

Sono stati rivelati i nomi dei primi concorrenti di Pechino Express 2018. Nel cast di questa nuova edizione, attesa in autunno in prima serata su Rai2, sono stati arruolati anche Eleonora Brigliadori, Paola Caruso, Marcello Cirillo, Andrea Montovoli, Nicole Murgia, Federica Riccardi, Patrizia Rossetti, Adriana Volpe e Tommaso Zorzi. Ne dà notizia il settimanale Spy. Ma chi sono?

Eleonora Brigliadori Attrice, conduttrice e annunciatrice TV, di recente ha fatto discutere un servizio de Le Iene intitolato “I consigli maligni di una showgirl”.

Attrice, conduttrice e annunciatrice TV, di recente ha fatto discutere un servizio de Le Iene intitolato “I consigli maligni di una showgirl”. Paola Caruso Oggi attrice, ha già partecipato a L’Isola dei Famosi 2016 e, prima ancora, ad Avanti un altro come “Bonas”.

Oggi attrice, ha già partecipato a L’Isola dei Famosi 2016 e, prima ancora, ad Avanti un altro come “Bonas”. Marcello Cirillo Attualmente inviato di Quelli che il calcio, per anni ha condotto il programma di Rai2 I Fatti Vostri.

Attualmente inviato di Quelli che il calcio, per anni ha condotto il programma di Rai2 I Fatti Vostri. Andrea Montovoli Attore di professione, non disegna i reality. Nel 2015 ha già preso parte a L’Isola dei Famosi su Canale5.

Attore di professione, non disegna i reality. Nel 2015 ha già preso parte a L’Isola dei Famosi su Canale5. Nicole Murgia Attrice, è anche moglie del calciatore Andrea Bertolacci.

Attrice, è anche moglie del calciatore Andrea Bertolacci. Federica Riccardi Consorte dell’attaccante Alessio Cerci.

Consorte dell’attaccante Alessio Cerci. Patrizia Rossetti Annunciatrice e conduttrice TV, torna in RAI dopo tante esperienze sul piccolo schermo e la partecipazione a La Fattoria nel 2015.

Annunciatrice e conduttrice TV, torna in RAI dopo tante esperienze sul piccolo schermo e la partecipazione a La Fattoria nel 2015. Adriana Volpe Attuale presentatrice di Mezzogiorno in famiglia, ha condotto per anni I Fatti Vostri, trasmissione che ha lasciato dopo una lite con Giancarlo Magalli.

Attuale presentatrice di Mezzogiorno in famiglia, ha condotto per anni I Fatti Vostri, trasmissione che ha lasciato dopo una lite con Giancarlo Magalli. Tommaso Zorzi Approda sulle reti RAI dopo la partecipazione a Riccanza (MTV), dove si è fatto notare in quanto “giovane, bello e ricco”.

Pechino Express 2018: le prime coppie partecipanti

Contestualmente all’annuncio con i nomi dei primi concorrenti, il settimanale rivela anche le prime coppie partecipanti a Pechino Express 2018. Più nel dettaglio, quest’anno in gara nel docu-reality ci sono anche Marcello Cirillo e Adriana Volpe, Paola Caruso con Tommaso Zorzi e Nicole Murgia insieme a Federica Riccardi (le due dovrebbero formare la coppia delle #Wags). Queste le primissime tre formazioni del programma delle otto a cui si arriverà (o forse si è già arrivati…) grazie ai casting e ai provini messi in piedi per questa settima edizione. L’anno scorso a vincere furono le Clubbers, la coppia formata da Valentina Pegorer e Ema Stockolma. La loro è stata la prima vittoria al femminile per il programma.

Quando va in onda Pechino Express 2018

Per il resto, quando va in onda Pechino Express 2018 non è dato ancora saperlo con precisione. Una data di inizio ufficiale al momento non c’è anche se, in una recente intervista, il conduttore Costantino Della Gherardesca ha confermato il ritorno del programma su Rai2 in autunno. Al momento sconosciuta è anche la nuova location scelta.