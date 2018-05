Filippo Magnini concorrente di Pechino Express 2018

Filippo Magnini sarà un concorrente di Pechino Express 2018. Ad annunciarlo è lo stesso Magnini, ospite nella puntata di Quelli che dopo il Tg di mercoledì 30 maggio. Alla domanda della conduttrice Mia Ceran – “Filippo hai una partenza che incombe per la prossima stagione, vero?” -, lo sportivo ha risposto così: “Questo è lo scoop. Avrò una partenza importante, sì“. Nato a Pesaro il 2 febbraio 1982, l’ex nuotatore oggi ha 36 anni di età. Ritiratosi dalla disciplina il 2 dicembre 2017 dopo aver vinto due titoli mondiali in vasca corta e diciassette ori europei, di recente ha fatto parlare di sé anche per la nuova storia d’amore con Giorgia Palmas (vincitrice de L’Isola dei Famosi 2011) e per la rottura definitiva con l’ex fidanzata Federica Pellegrini.

Pechino Express 2018: Filippo Magnini in gara con la sorella Laura

Secondo Tvblog, Filippo Magnini sarà in gara a Pechino Express 2018 insieme alla sorella Laura. Per i due la partecipazione al programma di Rai2, le cui registrazioni dovrebbero prendere il via il prossimo 22 giugno, non corrisponde ad una prima esperienza televisiva. Già lo scorso febbraio 2018, infatti, i due sono stati ospiti di Barbara D’urso a Domenica live, anche in quel caso confermando di avere un bellissimo rapporto. Prima ancora, “fratello e sorella” hanno partecipato a “Masterchef Celebrity” in qualità di “Brothers in Arms”.

Chi sono gli altri concorrenti di Pechino Express 2018

Oltre a Filippo Magnini, tra i concorrenti di Pechino Express 2018 sono già stati ufficializzati anche i nomi di Eleonora Brigliadori e del figlio Gabriele Gilbo, insieme a Marcello Cirillo, Andrea Montovoli, Rachele Fogar e Tommaso Zorzi. Per il resto, qui le primissime anticipazioni sulle coppie in gara nella nuova edizione.