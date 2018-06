Pechino Express 2018: i concorrenti ufficiali e le coppie partecipanti

I 16 concorrenti di Pechino Express 2018

Ufficialmente rivelati i nomi dei 16 concorrenti di Pechino Express 2018 e le 8 coppie partecipanti alla nuova edizione del programma di Rai2. A viaggiare nel docu-reality condotto da Costantino Della Gherardesca saranno, come sempre, famosi e meno noti. Queste, infatti, le formazioni scelte per mettere in piedi il nuovo cast della trasmissione. Confermati molti dei personaggi dati come per certi da alcune indiscrezioni, da Adriana Volpe a Paola Caruso, passando per Eleonora Brigliadori. Mentre invece nell’elenco ufficiale non compaiono i nomi precedentemente emersi di Patrizia Rossetti, Nicole Murgia e Federica Riccardi. Ecco tutte le ultime news del caso.

Pechino Express 2018: le 8 coppie partecipanti

Queste, secondo quanto comunica la Rai, le 8 coppie partecipanti a Pechino Express 2018. Ognuna delle coppie di viaggiatori è formata da due concorrenti. Abbiamo Madre e Figlio: Eleonora Brigliadori e Gabriele Gilgo. Mannequin: Linda Morselli (ex fidanzata di Valentino Rossi) e Rachele Fogar. Promessi Sposi: Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale (è il compagno della showgirl). Ridanciani: Paola Caruso e Tommaso Zorzi. Surfisti: Francisco Porcella e Andrea Montovoli. Mattutini: Marcello Cirillo e Adriana Volpe. Fratello e Sorella: Filippo Magnini e Laura Magnini. Poeti: Mirko Frezza (attore di film come “Quanto basta” e “Una vita spericolata”) e Tommy Kuti (rapper “afroitaliano”).

Pechino Express 2018 inizia a settembre

Contestualmente all’annuncio ufficiale dei 16 nuovi concorrenti e delle 8 coppie-novità in gara a Pechino Express 2018, la Rai fa anche sapere che l’inizio della settima edizione del popolare programma è fissato per il prossimo settembre, in prima serata su RaiDue.