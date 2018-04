Patty Pravo: “Ecco perché non sono diventata mamma”

Patty Bravo si racconta: la sua vita e i motivi che l’hanno spinta a non diventare mamma

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi Patty Pravo ha raccontato diversi episodi (passati e presenti) della sua vita. La cantante, inoltre, ha anche parlato del suo desiderio di maternità e dei motivi che, in passato, l’avrebbero spinta a non provare a diventare mamma. In tutta la sua vita solo una volta ha sentito questa esigenza poi, però, Patty avrebbe abbandonato l’idea di avere un bambino. Il perché lo spiega proprio al giornale di Alfonso Signorini e, nel farlo, non si nasconde certo dietro ad un dito.

Patty Pravo: un figlio? “A casa mia o si fa bene la mamma o non si fa”

Quanto a Patty Pravo le viene chiesto se avesse mai avuto voglia di fare un figlio la cantante risponde: “A casa mia o si fa la mamma bene o non si fa“. La stessa, poi, ha anche aggiunto: “Solo per un momento mi sono immaginata con il pancione, un vestito azzurro di chiffon, un grande cappello di paglia che correvo di paglia… quella volta stavo con qualcuno che mi interessata più degli altri. Devi avere molto amore dentro per pensare di fare un bambino. E ancora più amore per pensare che non è il caso – comunque – di fare un bambino”.

Pattu Pravo e la sua storia con Riccardo Fogli: il racconto e il ricordo che oggi ha la cantante

Nell’intervista Patty Pravo parla anche della relazione con Riccardo Fogli avuta tempo fa. “Mi ero sposata con Riccardo fogli con un rito celtico in Scozia” ha raccontato la cantante “Con Riccardo è stata una storia molto bella, giocavamo come bambini per strada”. Ma la fedeltà? “Stiamo parlando di musicisti” ha risposto allora Patty “Noi non abbiamo di queste fissazioni”.